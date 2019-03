Goles musicales uruguayos en el exterior en este primer semestre

La música uruguaya arma las valijas. Entre marzo y mayo, un grupo de ocho bandas y artistas criollos se presentarán en tres festivales internacionales que marcan el pulso de lo que suena y lo que sonará en el año. Cada uno con una presentación a su escala y con objetivos diferentes, las distintas delegaciones llevarán los sonidos uruguayos más actuales a España (Primavera Sound), Estados Unidos (South By Southwest) Chile y Argentina (Lollapalooza).



En un mundo más global y conectado, la competencia es más numerosa, pero también hay más opciones para que la música local escape a las fronteras nacionales y al espacio limitado del mercado. Desde 2013, los uruguayos han visitado el festival South By Southwest y ya hubo presencia local en Lollapalooza tanto en Buenos Aires como en Santiago, en la edición chilena del evento.



Desde este viernes se realiza en la ciudad de Austin, en Texas, el festival South by Southwest (SXSW), un inmenso encuentro que además de música también concentra exhibiciones de cine, arte, conferencias y medios interactivos. Es uno de los eventos culturales más grandes del calendario anual, en particular en lo vinculado a la música, donde además de shows masivos se realizan también presentaciones más íntimas, acercamientos con empresas, representantes y difusores.

Los viajes de músicos uruguayos a festivales en el exterior responden a iniciativas de apoyo estatal



Las delegaciones uruguayas en festivales que son referencia internacional se han hecho más frecuentes en los últimos años (así como la presencia de cineastas en festivales de prestigio) a través de iniciativas estatales, como el programa internacional Ibermúsicas que, en Uruguay, se gestiona a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), así como el trabajo del departamento de inversiones y exportación Uruguay XXI, responsable de patrocinar, por ejemplo, el viaje de los uruguayos este año al Primavera Sound, y en años anteriores las visitas a Austin, que en las ediciones más recientes han corrido por la propia cuenta de los artistas.



Fernando Yáñez, director del Área de Música del MEC, señaló que la visita a España fue generada como parte de una política de internacionalización de la música nacional, gestionada por Mariana Ripoll y María Laura Prige (coordinadora de Ibermúsicas), quienes establecieron el contacto con la organización del festival español, que manifestó su apoyo y su interés por la participación de los criollos.

Yáñez explicó que esto es parte de una línea de trabajo que se viene desarrollando hace años, como continuidad a las idas a otros eventos. “Venimos trabajando con la economía de la cultura y el ámbito de las industrias creativas, es una política de toda la Dirección Nacional de Cultura, que engloba al Área música”, contó su director.



La elección del Primavera Sound responde, según Yáñez, a su relevancia y peso dentro de la escena musical global, pero no es el único acontecimiento en el que habrá sonidos creados aquí.

Lollapalooza Argentina y Chile

La edición argentina del festival nacido en Chicago tiene este año una doble presencia uruguaya en su grilla: Jorge Drexler y Alfonsina. La cantautora concluye así la etapa de su disco de 2017, Pactos, y aprovecha para adelantar novedades de su próximo trabajo.



Alfonsina llegó al festival por intermedio de un productor argentino que propuso su nombre para la grilla. Esto es, además, una consecuencia del trabajo que ella ha venido haciendo a nivel internacional con su último álbum que, según ella misma cuenta, no ha parado de darle satisfacciones. “El Lollapalooza es otra pantalla de esta aventura que es andar tocando música por el mundo y conocer los paisajes que se dan. Tenemos un show visual para la ocasión; además de que, claro, la presentación se adapta al formato festival, o sea que vamos a tirar a matar sin pausas. Entregar energía de alto voltaje”, dijo.



En tanto, en la edición chilena del festival tocará La Vela Puerca, una de las grandes referencias del rock nacional, que el año pasado también tuvo un paso por un gran acontecimiento al otro lado de los Andes, al participar en el Cosquín Rock.



Hasta ahora el único antecedente uruguayo en este festival había sido el de la banda binacional Bajofondo, que integra a músicos locales con argentinos. El año pasado, el grupo que integran, entre otros, Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico y Luciano Supervielle, se presentó en la versión chilena, pues el show que tenían planficado en Buenos Aires se suspendió por una tormenta que destrozó el predio del festival antes de la tercera jornada.



Drexler, por su lado, se encuentra en el medio de su gira Silente donde se presenta solo y en formato acústico; el show llega a Montevideo en mayo. En el festival, sin embargo, hará un espectáculo con su banda completa.

El festival

Dónde: Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina

Fecha: Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo

Los uruguayos: La Vela Puerca se presenta en Chile el 31 de marzo.

Jorge Drexler tocará en Buenos Aires el 29 de marzo, y Alfonsina lo hará el día siguiente en esa misma ciudad.



South By Southwest

Las delegaciones uruguayas al festival de la ciudad de Austin se han hecho prácticamente habituales en los últimos años, ya sea por aquellos que viajaron a través de iniciativas gubernamentales como Sounds from Uruguay, un espacio dentro del festival que ofrecía presentaciones de la legión visitante en una misma noche, a otros que fueron invitados por la organización del evento, como los que participaron en la edición 2016, ya que ese año las autoridades prefirieron enfocar sus esfuerzos en otros acontecimientos. Incluso el director Federico Álvarez presentó allí por primera vez su película No respires.



Este año los viajeros son dos. Martín Rivero, que en 2018 publicó el disco La espuma de las horas, y la cantautora Belén Cuturi, que lleva dos discos editados; Pedaleo, el más reciente, se presentó en 2017.



Cada uno tiene agendada una presentación: Cuturi lo hará el 13 de marzo y Rivero el 15. Las presentaciones son en bares que forman parte del circuito del festival, en los que se realizan shows nocturnos.

Rivero ya había participado en 2013 con la banda Campo, pero este es su primer viaje como solista, seleccionado por la organización luego de postularse.



“La idea en estos eventos es dar a conocer mi música, las canciones, pero también conocer a otros artistas. El SXSW es una gran convención. Hay mucha gente de la industria, productores. Y tiene como particularidad que se generan instancias para coordinar reuniones para mostrarle tu música a algunos productores, o para gente que te puede llevar a tocar en México, España, Estados Unidos”, explicó el músico.



Si bien va a este tipo de festivales con la intención de tocar sus canciones todo lo que pueda, también va con una perspectiva de disfrute y exploración. “Te permite aprender, inspirarte, ver qué están haciendo en otros lugares, que shows dan los que hacen música parecida a la tuya. Salir de Uruguay te da perspectiva”, dijo.

Rivero consideró que el SXSW se caracteriza también por ser un festival “participativo” para los asistentes, y que fomenta los cruces entre disciplinas, al incorporar en su cartel, por ejemplo, cine. “No es que solo vas y tocás”, concluyó

El festival

Donde: Austin, Texas

Fecha: Del 8 de marzo al 17 de marzo.

Los uruguayos: Belén Cuturi se presenta el 13 de marzo y Martín Rivero el 15.

Antecedentes. Desde 2013, músicos uruguayos han asistido al SXSW. Algunos de ellos fueron Max Capote, Molina y los Cósmicos, Florencia Núñez, Once Tiros, El Cuarteto de Nos y “Tatita” Márquez.

Primavera Sound

El festival que se realizará entre mayo y junio de este año en Barcelona es la gran novedad de este trío, ya que es la primera vez que músicos uruguayos participarán en él, a través de una iniciativa del área de Música de la Dirección Nacional de Cultura, respaldada por el programa Uruguay XXI y el Centro Cultural de España.



La delegación está integrada por dos proyectos encabezados por mujeres: la rapera Eli Almic junto a su banda, y la artista Phoro. Además viajan Bonish (el proyecto solista de música electrónica de Pablo Bonilla, integrante de la banda Campo) y F5 (integrado por el DJ Lechuga Zafiro y la cuerda de tambores de la comparsa C1080). El grupo cumple así con la propuesta del festival español, que conformó una grilla con una misma cantidad de artistas mujeres y hombres, para fomentar la igualdad de oportunidades y de participación en este tipo de eventos. Según explicó Eli Almic, la preselección se realizó entre los artistas integrados al catálogo del programa de intercambio y fomento artístico Ibermúsicas, y luego el festival seleccionó de esa lista.



Los uruguayos participarán en el espacio Primavera Pro, un mercado dentro del festival, que ofrece a artistas emergentes la posibilidad de exponerse ante referentes de la industria y una audiencia más global, a la vez que se presenta como un espacio de intercambio con artistas de otros puntos del planeta, que convergen en la ciudad catalana. Más que al público general, este espacio está destinado, como su nombre indica, a los profesionales de distintas ramas de la música; para los artistas es una oportunidad de que se les ponga el ojo encima y abrir así puertas fuera de fronteras.



Los uruguayos tocarán dos veces, en la modalidad showcase, “típica de los mercados musicales”, comentó Eli Almic, en referencia a este formato, de show breve e ilustrativo de lo que hace el artista. “Puede vernos cualquier persona que esté dentro del festival, ya sea gente que es parte del mercado o espectadores comunes y corrientes”, explicó. Más allá de eso, también están agendando presentaciones en Barcelona.



“Mi objetivo es llevar un show sólido, contundente, ser bien certeros en la elección del repertorio y gozarlo. Si nosotros disfrutamos seguramente eso llegue a la gente. No me pongo demasiadas presiones”, dijo la rapera y cantante sobre su viaje. “Trato de no hacerme la cabeza y confiar, siendo consciente de que las canciones son las que son y que puede gustarte o no, como todo. Es la primera vez que vamos a tocar fuera de Uruguay como banda y me pone re contenta que sea en esta instancia. Es importante manejar las expectativas y no que te manejen a vos, y si surgen más oportunidades va a ser un precioso regalo”, consideró.

El festival

Dónde: Barcelona, España

Fecha: 29 de mayo al 2 de junio

Shows en Montevideo. De los que viajan a los festivales, podrá verse en Montevideo a Jorge Drexler (28 y 29 de mayo en el Auditorio Adela Reta) y a Alfonsina el 6 de abril en La Trastienda. Este sábado 9 se presenta Eli Almic junto a la argentina Sara Hebe.