Goles que vuelven a la raíz: las claves de Ifrán, Espiga y Aldo Díaz para hacer delirar al interior

El Fútbol Club Barcelona dirigido por Pep Guardiola llevaba 31 partidos invicto en abril de 2011 hasta que llegó a San Sebastián, en el País Vasco, para jugar contra la Real Sociedad. Aquel 30 de abril el delantero uruguayo Diego Ifrán anotó el gol del empate para los locales a los 71 minutos de juego y su equipo luego convirtió otro tanto –tras un penal que le hicieron al francés Antoine Griezmann– para terminar con la racha de una escuadra catalana que marcó época.

Ifrán, que se retiró del fútbol profesional en 2017 a sus 30 años, ahora despunta el vicio de la pelota en el interior. En diálogo con El Observador, el goleador aseguró que pese a las diferencias, siente “el mismo compromiso” al jugar por segunda vez junto a sus amigos de la selección de Cerro Chato la Copa Nacional de Selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) que cuando lo hacía en los grandes estadios.

“Lo vivo de la misma manera y con el mismo compromiso. Tenemos un grupo lindo de amigos porque en los pueblos chicos nos conocemos todos. En el plantel hay muchos que trabajan, y aunque no pueden ir a entrenar todos los días, se hizo una unión linda”, dijo Ifrán, que ahora se dedica a la cría de caballos en su haras Viejo Paco, bautizado en honor a su abuelo.

El nueve, que fue campeón uruguayo con Peñarol en 2016, y con pasado también en Fénix, Danubio y Deportivo La Coruña, entre otros, marcó cinco tantos en cuatro partidos con Cerro Chato en la edición 2019 de la Copa Nacional de Selecciones y, aunque su equipo quedó eliminado, fue el máximo artillero del campeonato mientras lo disputó.

“El año pasado hacía 20 años que el pueblo no llegaba hasta donde llegamos”, contó Ifrán, en referencia a una campaña en la que lograron meterse en los play off del torneo. “Este año no pudimos pasar de fase, aunque creo que merecíamos mucho más, pero con merecimiento no llegas a ningún lado. Lo vivo tranquilo pero me gusta mucho”, dijo el goleador.

Mientras la cercanía de los afectos y el cariño por el pago representa una vivencia particular para jugadores que también rompieron redes en torneos profesionales, tanto Ifrán como Ismael Espiga y el retirado Aldo Díaz narraron las claves para hacer goles en el tradicional torneo chacarero.

El bravo del este

Espiga tiene 40 años y jugó a nivel profesional en Deportivo Maldonado, Wanderers, Central Español, Bella Vista, Once Caldas de Colombia y Universidad de Concepción de Chile, entre otros. Aunque nació en Carmelo, el futbolista que ahora disputa la Copa de Selecciones para Rocha –está fichado en un club de la liga rochense– antes también la jugó con las selecciones de Lavalleja y Maldonado, y va en busca de un récord.

“Jugué en 1999-2000 en Lavalleja, donde salimos campeones del este. Y en el 2000-2001 jugué con Maldonado; salimos campeones del este y del interior. Me gustaría ganar este año porque dicen que no hay ninguno que haya ganado tres campeonatos del este con distintas selecciones. El año pasado perdimos la final así que me encantaría poder ganarlo”, dijo Espiga.

Escuche aquí debajo el audio de uno de los goles de Ismael Espiga jugando para Maldonado en la definición contra Lavalleja en el año 2001. El relato es de Gustavo Rodríguez para radio San Carlos.

En 2018 el atacante de la selección de Rocha fue el goleador de la Copa Nacional de Selecciones con 10 anotaciones y en la presente edición ya se perfila otra vez entre los máximos artilleros.

El pasado fin de semana, Espiga llegó a los 50 partidos a nivel de selecciones del interior, en los que marcó 32 goles, según estadísticas recopiladas por el periodista Alejandro Romillo, de Difusora Rochense. En tanto, este miércoles empató de cabeza y pasada la hora el partido entre Rocha y Zona Oeste (Pan de Azúcar y Piriápolis) por la ida de los cuartos de final de la Regional Este del campeonato.

“El torneo es lindo porque se juega en buenos estadios. En eso hubo un crecimiento. Además hay pueblos futboleros. Hay ciudades o pueblos donde no hay mucho para hacer, entonces el fútbol es lo que te mueve. Rocha es un pueblo futbolero; va gente a ver a la selección y nos siguen afuera”, dijo.

Trabajar y jugar

Espiga vive en Maldonado y trabaja allí como integrante del equipo del profesor Andrés Barrios, un reconocido entrenador uruguayo de atletas olímpicos y de distintas disciplinas. Así, aprovecha el entrenamiento mientras cumple su tarea laboral y a su vez viaja a Rocha cuando el equipo hace práctica de fútbol. “Cuando no puedo ir voy directo al partido. Por suerte el entrenador me ha dado facilidad. No me exige ir todos los días. Si no, no podría ir por el tema del trabajo”, contó.

Ifrán también explicó que entre sus compañeros es común el trabajo en otra área y que eso impide entrenar tal cual lo desearían, y lo mismo dijo Díaz, uno de los referentes del último tiempo del fútbol del interior.

Díaz, goleador histórico del Tacuarembó Fútbol Club en los campeonatos AUF, jugó los primeros y últimos años de su carrera en la selección de Paso de los Toros.

El goleador isabelino colgó los botines a los 42 años en 2018 y conoce como pocos las áreas del interior. “En el 98, cuando me fui al fútbol profesional, se jugaba en canchas malas, era un campeonato duro. Ahora volví asombrado porque va evolucionando. Acá había pisos desparejos, de cancha pelada, pero hoy ves las canchas y algunas son más prolijas que a nivel profesional”, destacó.

“Yo hacía un entrenamiento primero y después otro con la selección para no achancharme y tener mi ritmo. Ahí te dabas cuenta que estabas cuatro o cinco cuerpos arriba de los otros jugadores. El fútbol del interior tiene otro rodaje y se hace más fácil definir rápido. A veces los zagueros te dejan espacios con inocencia y viniendo de jugar en ritmo sacás ventaja para definir”, dijo el exjugador.

Las claves para hacer goles

El conocimiento táctico, el ritmo de juego, el entrenamiento y la atención son fundamentales, según estos experimentados goleadores, para sacar ventaja dentro de las áreas del interior en un fútbol más lento y de mayores distracciones.

“De OFI a lo profesional hay una diferencia muy grande en el tema físico y de ritmo de partidos. En el fútbol profesional se te enseña más, tenes una escuela desde chico que te hace aprender mucho más y acá, al no tener tanto eso, te lleva a que algún defensor sea más distraído o que se pierdan en marcas que en un fútbol profesional no pasa. Pero todo es táctico y me parece que es por el trabajo que se hace desde chico”, dijo Ifrán.

El goleador anotó este verano un par de dobletes contra Vergara y le hizo otro gol a la selección de Nico Pérez y Batlle y Ordoñez, un centro poblado ubicado en el límite de Florida y Lavalleja que es el mismo pese a tener nombres distintos de un lado y otro de un puente que atraviesa la localidad.

Espiga consideró “fundamental” el trabajo de sus compañeros de correr hasta el fondo y buscarlo a él, que siempre trata de ingeniárselas para estar ubicado en el lugar del área más indicado.

“El tema es que a esta altura a veces yo no voy a chocar. Nunca fue mi juego pero además si veo que el zaguero es muy grande o muy joven, intento buscar la forma de posicionarme donde no me pueda hacer daño. O me doy cuenta antes de qué características tiene, si le puedo entrar a la espalda, por el costado, o anticiparlo”, dijo Espiga. “Esas cosas las capto rápido por experiencia, pero me ha pasado a veces de ir a alguna jugada por afuera y que venga alguno joven que te pasa en velocidad. Eso es normal. Ahí les pregunto: ‘¿Cuántos años tenes?’ Me dicen 19, y yo tengo el doble”, dijo Espiga entre risas.

Aldo Díaz coincidió con sus colegas sobre las claves para anotar en el fútbol del interior. El referente de Paso de los Toros remarcó que en el nivel profesional “no te dejan tantos espacios” y “no hay tanta fricción como en el fútbol del interior”.

“Acá encontrás los zagueros rústicos, a mí me seguían por todos lados. Siempre tenés a los zagueros arriba, pero a la hora de ser delantero se aprenden las mañas”, concluyó el delantero isabelino.

Así, con una carrera atrás de la pelota y con el arco entre ceja y ceja, los goleadores no perdieron de vista sus orígenes, en un torneo donde pesa más la camiseta y el pago que las grandes luces o las distancias.

La escuela de Aldo

Retirado del fútbol, Aldo Díaz recorre Tacuarembó en busca de jóvenes promesas a los que busca enseñarle algo de la experiencia obtenida durante su carrera profesional.

El exfutbolista lidera escuelitas de fútbol que funcionan en el barrio Los Molles de Tacuarembó y en la Plaza de Deportes de esa ciudad. Además, también en Los Molles, inauguró un merendero que funciona dos veces a la semana.

“La idea que trato de mostrar, y que la viví de chico, es que cuando se quiere conseguir un sueño hay que luchar para lograrlo. A los gurises les digo que siempre tienen que tratar de ser profesionales, humildes y honestos. Cuando uno entrena hay que dedicarse con mucha disciplina y honestidad. Hay que creer en uno mismo y tener hambre de gloria”, dijo Díaz.

El exfutbolista también contó que participa en el proyecto de formación Uruguay 2030, que funciona en San Gregorio de Polanco como centro de entrenamiento para jóvenes de entre 12 y 20 años impulsado por la Secretaría Nacional de Deporte, el programa Gol al Futuro y la Organización de Fútbol del Interior.