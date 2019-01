OFI extendió hasta el martes plazo para que jugadores cedan derecho de imagen

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) reunida en asamblea el viernes por la noche, decidió extender el plazo hasta el martes próximo a la hora 15 para que las distintas selecciones envíen la lista de sus planteles con las firmas de los futbolistas cediendo sus derechos de imagen, según admitió a Referí una fuente de la misma.

Esto implica que de aquí hasta esa jornada se dio una especie de ultimátum para que se dé inicio de una vez a la Copa Nacional de Selecciones.

Cabe consignar que en su momento, el Ejecutivo de OFI firmó un contrato con Tenfield a la que le entregó los derechos de transmisión del torneo durante cuatro años. No obstante, el mismo indica que OFI será la encargada de conseguir los derechos de imagen de los futbolistas, lo cual no ha logrado hasta el momento.

El inicio de la Copa Nacional de Selecciones fue marcado por OFI para el próximo sábado 12 de enero, por lo que esta semana que comenzará será decisiva para ver qué resoluciones se toman al respecto.

En la semana que termina, los futbolistas decidieron no ceder sus derechos de imagen, por lo que el propio Ejecutivo de OFI decidió que el que no lo cedía, no jugaba. Eso llevó a la creación de la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI).

El presidente de OFI, Mario Cheppi, no pudo estar presente el viernes ya que se encontraba en el interior y no llegó a tiempo a la importante reunión del Ejecutivo en la que se decidió extender el plazo durante cuatro días para que los futbolistas firmen.

En la misma jornada del viernes, Referí informó que la comisión regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) encabezada por Pedro Bordaberry conjuntamente con Andrés Scotti y Armando Castaingdebat, trataría de destrabar el conflicto para que se pueda jugar la Copa Nacional de Selecciones de OFI.

Según pudo saber Referí, hasta el momento han firmado siete selecciones del interior para poder iniciar el torneo.