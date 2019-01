AUF interviene en el conflicto de los jugadores del interior con OFI por derechos de imagen

Pedro Bordaberry, Andrés Scotti y Armando Castaingdebat, miembros de la comisión normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), intentarán destrabar el conflicto entre los jugadores del interior y la Organización de Fútbol del Interior (OFI) que pone en jaque la disputa de la Copa Nacional de Selecciones.

Los jugadores, agremiados en AFAI (Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior), se reunirán esta mañana con los citados dirigentes para ponerlos en conocimiento de su reclamo por los derechos de imagen.

Como se recordará,OFI negoció la televisación del torneo con Tenfield y dentro del paquete incluyó los derechos de imagen de jugadores y entrenadores.

El tema está trabado porque los jugadores, se amparan en la ley que dice que el derecho de imagen es personal y que OFI vendió lo que no le correspondía.

En tanto que el presidente de la Organización, Mario Cheppi, se afirma en el concepto de que los jugadores nunca recibieron nada por jugar el campeonato y que con el acuerdo que firmaron percibirán dinero. El tema es que OFI trasladó la responsabilidad de negociar el derecho de imagen a cada Federación y el presidente Cheppi pretendió que los futbolistas firmaran un documento donde cedieran los derechos de imagen.

Ante esta situación los jugadores del interior, asesorados por la Mutual y Diego Lugano, levantaron armas. Fundaron la gremial de futbolistas y dejaron en claro que no firmarían la cesión de sus derechos. Al tiempo que, bajo las condiciones que plantea OFI, de que “firman o no juegan” como declaró su presidente Cheppi, decidieron no presentarse.

La situación planteada pone en jaque la disputa del torneo. En caso de que los jugadores no se presenten, OFI deberá pagar una multa a Tenfield.

Ante esto, los jugadores del interior solicitaron una reunión a los dirigentes que interinamente están al mando de la AUF con la finalidad de informarles de la situación y analizar las posibilidades de destrabar el conflicto.