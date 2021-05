Google Fotos dice adiós a su servicio ilimitado: ¿conviene comprar almacenamiento?

A partir del 1° de junio, Google Fotos deja de ser un servicio de almacenamiento ilimitado. El gigante informático te ofrece 15 GB gratuitos que se comparten con tres servicios. Ahora, si te pasás ese límite con la herramienta fotográfica, deberás pagar dinero.

Lo primero que debés saber es que cuando te hacés una cuenta de Google tu almacenamiento de 15 GB se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Hasta ahora, Google Fotos permitía un uso ilimitado de almacenamiento. Por más que superaras los 15 GB en Gmail y Drive, la app fotográfica de Google no te generaba inconvenientes.

La plataforma permitía que esas imágenes que subían se comprimieran para que pudiesen ser administradas. Al gigante tecnológico le servía que los usuarios utilizaran esta herramienta para mejorar sus algoritmos. Luego de entrenarlos y entenderlos mejor, pasará a cobrarles si superan un límite de espacio.

¿Qué pasará ahora?

A partir de este 1° de junio, las fotos que hayan sido subidas hasta entonces seguirán sin ocupar espacio en el almacenamiento. En este sentido, de la colección que tengas subida allí no tenés que preocuparte. Por ejemplo, si subiste 20 GB de imágenes a Google Fotos, esas imágenes quedarán allí. El tema es que, en este escenario, para añadir cualquier imagen nueva a esta plataforma deberás pagar.

Este tipo de inconvenientes puede surgir para personas que hayan utilizado mucho Google Drive para administrar información o tengan un largo historial de Gmail con información que no hayan eliminado.

Si no has llegado a los 15 GB de uso y querés seguir utilizando Google Fotos, podés utilizar esta herramienta sin inconvenientes.

Para salir de dudas

¿Cómo saber cuánto tiempo podré utilizar Google Fotos sin pagar? La herramienta tiene un sistema para calcular el tiempo promedio de uso de esta plataforma. En la web photos.google.com/storage podés iniciar sesión con tu cuenta y ver cuánto tiempo podés seguir utilizando esta plataforma al ritmo de almacenamiento que llevás.

Google

El gigante tecnológica te ayuda a estimar cuánto tiempo de almacenamiento te queda en la cuenta.

Además, contás con un servicio de asesoramiento llamado "Revisa y borra", el usuario puede saber cuánto espacio de fotos desenfocadas y fotos y videos grandes tiene.

Google

Ayuda para optimizar el espacio de almacenamiento de los usuarios.

Qué tener en cuenta

El usuario debe saber que una foto subida desde el celular pesa alrededor de 5 MB cada una. Los videos, según un cálculo hecho por Xataka, pueden ir desde los 50 MB a 500 MB. Aunque eso depende de la calidad (muchas cámaras de celular ya graban en 4K) y también de la duración. Si sos de grabar videos muy largos la capacidad de almacenamiento seguramente sea inferior.

Hay otro sitio web de Google que permite saber el número de fotos y videos que tenés en esta plataforma.

Descargar todo

Hay quienes pretenden descargar las fotos porque no quieren saber más nada con Google Fotos. Para ello es indispensable entrar a la plataforma "Takeout" de Google. Allí solo debe cliquear la opción de Google Fotos.

¿Comprar almacenamiento?

La idea es que los usuarios suban todo lo que puedan a Google Fotos antes del 1° de junio sin que sea calidad original. Esto permitirá al usuario superar los 15 GB sin costo. A muchas de ellas se le pueden achicar espacio para que se puedan administrar de manera más eficiente y que el espacio se optimice.

Otra forma para lograr aprovechar el espacio disponible es borrar las capturas de pantalla del teléfono. En general, no son imágenes que deseas observar en el futuro. Google interpreta y tiene claro cuáles son gracias a sus poderosos algoritmos. También es capaz de detectar fotos desenfocadas.

Si no encuentras otra opción que comprar almacenamiento, o pretendas guardar las imágenes en la máxima calidad, tal vez la opción de comprar almacenamiento es la idónea. En este sentido, la compañía ofrece diferentes planes que buscan adecuarse al perfil que el usuario quiera. En Uruguay oscila entre los US$ 2 a los US$ 100. Y se ofrecen entre opciones mensuales y anuales.

Google

Plan mensual ofrecido a usuarios en Uruguay.

Google

Plan anual ofrecido a usuarios en Uruguay.

Otros servicios gratuitos

Microsoft ofrece un servicio OneDrive en la nube de 5 GB, tres veces menos del plan original de Google. Además, Flickr, una de las históricas plataformas de almacenamiento de fotografías, ofrece la posibilidad de subir 1.000 fotografías (ninguna de ellas puede superar los 200 MB, algo poco probable y solo apto para cámaras muy poderosas). Dropbox, en tanto, tiene un plan gratuitot de 2 GB, luego hay que pagar. Terabox permite 1 TB de almacenamiento gratuito: pertenece a la compañía china Baidu.