Graciela Bianchi asumirá como vicepresidenta este sábado por viaje al exterior de Argimón

La actual senadora nacionalista Graciela Bianchi asumirá como vicepresidenta de la República, cargo en el que se desempeñará porque es la tercera en la sucesión presidencial, luego de Luis Lacalle Pou y de Beatriz Argimón. Estará de forma interina, desde este sábado y hasta el 30 de julio, según confirmó la legisladora tras mantener una reunión de coordinación en la Torre Ejecutiva.

Argimón solicitó licencia este 19 de julio con motivo de un viaje oficial para participar de la Precumbre sobre Sistemas Alimentarios que se desarrollará en Roma (Italia), entre el 26 y 28 de julio, según información a la que accedió El Observador. El viaje será por una semana, según informó Bianchi.

“Yo soy una persona sumamente ubicada en rol que tengo que desempeñar”, señaló Bianchi la tarde de este miércoles, en declaraciones consignadas por radio Universal. “Si soy senadora que tengo que defender al gobierno, voy a defenderlo con todas mis características. Soy así. No voy a cambiar (...) Soy absolutamente razonable para todo, por más que me quieran hacer fama distinta, y sobre todo me adapto a los roles”, afirmó.

“Es un cambio institucional, por supuesto (que) puede haber acto parlamentario. Hemos venido a conversar, estamos ajustando la fecha de la interpelación y algunas venias que pueden entrar”, sostuvo, sobre una eventual presidencia en la Cámara del Senado. Agregó que aún se desconoce la fecha de la interpelación por el acuerdo de extensión de la concesión de la terminal portuaria de la empresa belga Katoen Natie.

A través de la Precumbre a la que viajará Argimón, la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas prevé reafirmar su compromiso de promover los derechos humanos y garantizar que los grupos más marginados tengan la oportunidad de participar, contribuir y beneficiarse del proceso. Es una actividad organizada por el gobierno de Italia, en la que Uruguay tendrá representación.

Se realizará un balance de los avances realizados, preparando el terreno para una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU, que tendrá lugar en setiembre junto con la Asamblea General de la ONU en Nueva York.