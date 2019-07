Graciela Villar, la edila que criticó al FA por asentamientos y que Martínez evalúa en su fórmula

Graciela Villar, la mujer que aparece como una de las alternativas para acompañar en la fórmula al candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, tiene un pasado por distintos sectores de la izquierda. En su carrera política, hizo campaña por la precandidatura de Mario Bergara, fue edila de Asamblea Uruguay en dos períodos, militó en las juventudes comunistas y fue dirigente sindical.

Villar fue presidenta de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) en el período 2017-2018 y titular de la Comisión de Asentamientos del legislativo departamental pero renunció a su banca en diciembre para hacer campaña electoral por la candidatura de Mario Bergara. Fue electa edila en dos oportunidades por la Lista 2121 de Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, pero se alejó para apoyar al expresidente del Banco Central.

Formó parte de las juventudes comunistas y también fue dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Como edila se destacó por su vinculación con los problemas de vivienda y, especialmente, por los asentamientos.

Lo que decía en 2017

Una fuente consultada por El Observador definió a Villar como una "excelente oradora" y una frenteamplista "muy leal". En 2017, mientras ejercía la presidencia de la JDM, fue entrevistada por el programa De fogón en fogón, cuyo video está subido en Youtube.

Allí, Villar fue muy crítica con la izquierda uruguaya y las políticas sociales, sobre todo al referirse a los asentamientos. "Creo que la fuerza política se tiene que autocriticar a los efectos de plantearse una nueva estrategia. Entregar una casa en un realojo o dar una tarjeta Mides no garantiza el voto. Y a veces pensamos con una cabeza clientelar", dijo entonces.

También consideró que en los asentamientos, la gente que en un momento votó al Movimiento de Participación Popular (MPP), estaban siendo "influenciados" por el Partido Nacional y el Partido de la Gente. "Es con la gente que están trabajando que retoma la vieja política de Pacheco Areco. Es decir, van a hacer un chorizo o el asado y a prometer cosas que no van a cumplir, pero que, de alguna forma, los compran", precisó Villar.

En otro pasaje de esa entrevista, la por entonces edila cuestionó al Frente Amplio por "timorato" y "tibio" en materia de políticas de vivienda. "Creo que hemos hecho ensayo y error y que nos está faltando capacidad de pararnos y decir, muchachos, esto no nos ha salido como queríamos, busquemos otras opciones", sostuvo sobre los asentamientos.

En 2017 Villar se lamentó por no haber modificado la reglamentación en materia de propiedad privada. "Con esta Constitución, en este marco legal, teniendo las mayorías parlamentarias, si no cambiamos estas cosas fue porque no quisimos. Y eso es un signo de interrogación y un cuestionamiento que me hago", expresó. Y agregó que el problema del FA fue no haber sido eficaz ni eficiente con la plata destinada a la vivienda. "Hemos fracasado en temas culturales", dijo.