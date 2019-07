Vázquez sugirió a Cosse para la vicepresidencia pero Martínez no la considera

Es cuestión de horas. Tras una intensa rueda de conversaciones con un amplio abanico de líderes frenteamplistas, el candidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez maneja una lista reducida con los mejores nombres para acompañarlo en la fórmula presidencial y se apresta a dar los pasos finales para intentar cerrar la dupla de cara a octubre.

En esa lista chica que ocupa la mente del candidato no se encuentra la exprecandidata Carolina Cosse, que salió segunda en la interna del pasado domingo y se ofreció a completar la fórmula presidencial, pero que no cuenta ni con el respaldo del ganador ni con el del MPP –que la apoyó en la contienda interna pero empezó a soltarle la mano luego de conocidos los resultados–, aunque sí tuvo el visto bueno del presidente Tabaré Vázquez.

En la reunión que mantuvieron el lunes pasado en la residencia de Suárez y Reyes, Vázquez le dijo a Martínez que veía en Cosse una buena compañera para la fórmula, según contaron a El Observador fuentes políticas. Sin embargo, el candidato considera que Cosse no es una opción que asegure la “complementariedad” ni la “compatibilidad” necesaria para la fórmula, y así lo transmitió en estos días en sus diálogos con otros dirigentes del FA, agregaron los informantes.

Martínez resalta como atributos fundamentales la “comunicación con la población” y la “capacidad de articulación política”, dos variables que tanto él como su equipo no creen encontrar en la exministra de Industria.

Con varias horas de diálogo encima, ahora Martínez tiene vía libre para jugarse por los nombres que estime convenientes y este jueves es el día D para ello. “Ya tiene madurados algunos nombres y en el correr de las próximas horas va a avanzar en base a eso”, dijo a El Observador una fuente cercana al exintendente de Montevideo, que esta mañana cerrará su ronda de conversación con un mano a mano con el secretario comunista Juan Castillo.

En las sucesivas reuniones que mantuvo en los últimos días, el candidato se aseguró el respaldo de los sectores para mover él primero, siempre y cuando respeten la paridad y los equilibrios políticos del oficialismo. Por ello, si Cosse no está descartada es porque todavía no hay otras alternativas confirmadas, y la única forma de que Martínez termine acompañado por su excompetidora es que sus opciones no conduzcan a buen puerto.

Este miércoles, el candidato se reunió temprano con el diputado del MPP Alejandro Sánchez –a quien invitó a participar del comando de campaña–, y luego siguió con los senadores Constanza Moreira (Casa Grande) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y el exsenador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista). La jornada culminó con un mano a mano con la ministra Liliam Kechichian (Alianza Progresista), quien descartó las posibilidades de postularse a la vicepresidencia.

Reuniones

En paralelo, varios sectores iniciaron reuniones informales para avanzar en una definición de consenso. El Partido Comunista, que el martes reunió a su cúpula dirigencial para evaluar los resultados del domingo y definir estrategias hacia adelante, se reunió con Cosse para comunicarle que habían resuelto apoyar la búsqueda de Martínez del mejor nombre para la fórmula. El secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo a El Observador que la agrupación decidió "ni impulsar ni oponerse" a "ninguno" de los candidatos.

En la mañana, Castillo declaró en radio Del Sol que los comunistas creían en la previa que la fórmula "sería un tema resuelto", pero que luego de la jornada del domingo “se tiraron muchos nombres" y se generó una "confusión" que "no colabora" al objetivo del Frente Amplio, que es cerrar rápido para empezar la campaña hacia octubre”. Consultado por El Observador, el senador remarcó que es Martínez quien debe colocar sus preferencias y valoró positivamente la ronda de consultas que llevó adelante en lo que va de la semana.

Pese a que varios dirigentes frenteamplistas insistieron en la necesidad de "desdramatizar" la búsqueda de la fórmula y apoyaron al candidato, desde el entorno de Cosse hubo pronunciamientos cuestionando a Martínez y llamando a que la exministra lo acompañe en la dupla. "Una sola en 28 (precandidatos) en un país con tradición democrática. ¿Si esto no es patriarcado qué es?", preguntó en Twitter la dirigente Carmen Beramendi, referente de la Lista Amplia que acompañó a Cosse. Beramendi agregó que "la historia enseña que para pelear los votos de afuera es preciso que no salga una fórmula herida" y concluyó expresando que "es con Carolina".

En el equipo de la exprecandidata creen que la fórmula con Cosse "se impone" por los 65 mil votos que obtuvo en las urnas, y que la propia ingeniera le resaltó a Martínez en su casa de Punta Carretas.

Multiplicar esfuerzos por 4,4

El Secretariado del Frente Amplio recibió este miércoles al sociólogo Agustín Canzani, quien desarrolló un informe sobre la votación del Frente Amplio el pasado domingo. Uno de los datos compartidos con los dirigentes señala que si en 2014 el Frente Amplio tuvo que multiplicar por 3,7 su votación en las internas, ahora tiene que hacerlo por 4,4 para llegar al mismo nivel.