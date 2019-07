Martínez se pone al hombro definición de la vice y busca alternativas a Cosse

Dos premisas sustentan los movimientos que por estas horas embarcan al oficialismo.

Número uno: si el candidato Daniel Martínez quisiera a Carolina Cosse como postulante a vicepresidenta, la fórmula del Frente Amplio ya estaría cerrada. La exministra de Industria, que salió segunda en la interna con 25% de los votos, se ofreció en la tarde del domingo –con las mesas de votación aún abiertas– a ocupar ese lugar, al pedir que se definiera esa noche, con paridad de género y buscando entre los cuatro precandidatos, lo que cerraba las opciones a ella.

Número dos: si Cosse está en carrera para completar la dupla es porque al Frente se le dificulta enormemente encontrar una mujer que combine como ella el potencial electoral y los equilibrios políticos.

Martínez se levantó este lunes con el traje de candidato oficialista y luego de empezar la mañana junto al veterano dirigente socialista Guillermo Chifflet, mantuvo una intensa ronda de conversaciones que incluyó visitas al presidente Tabaré Vázquez, el expresidente José Mujica, el presidente del FA, Javier Miranda, y al tercero en la interna oficialista, Óscar Andrade.

Tras esos encuentros, el flamante candidato frentista dijo que Cosse “es una posibilidad” para completar la fórmula “como otras compañeras”; que la dupla debe contemplar “la conformación electoral del Frente Amplio”; y que su “objetivo” es cerrar el asunto antes del sábado, fecha en la que partirá hacia Estados Unidos para tomarse diez días de licencia junto a su familia. Además, expresó que “el ganador tiene la última palabra”, algo en lo que coinciden otros grupos del oficialismo.

Diversas fuentes del entorno de Martínez manifestaron a El Observador que el candidato preferiría no tener a Cosse en la fórmula presidencial, pero que aceptaría esa dupla en caso de no haber otras opciones que satisfagan los equilibrios internos y las aspiraciones electorales. En particular, al ingeniero le preocupa priorizar la “complementariedad” de su compañera para maximizar las fortalezas de la fórmula.

Las alternativas, sin embargo, siguen sin estar claras, pese a que entre dirigentes del oficialismo son varios los nombres en danza, en particular el de la exsubsecretaria de Salud y hoy diputada Cristina Lustemberg, muy cercana a Martínez y que se estrenó con lista propia y sumó 3016 votos. La Lista Amplia –valorada como la lista "oficial" de Cosse, y que nucleó a independientes detrás de su candidatura– obtuvo 7.753.

Ese escenario con una candidata “natural” –como llamó Mujica a Cosse– para integrar la fórmula pero con resistencias en el entorno del presidenciable lleva a que en el FA se hable de “olor a 2009”, en referencia a las idas y vueltas de ese entonces para definir la dupla Mujica-Astori. “Todo hace pensar que la más probable es Carolina, pero se van a manejar otras opciones”, dijo sobre la noche un importante dirigente de la izquierda a El Observador.

Andrade, la sorpresa de la interna frenteamplista (estuvo a dos puntos porcentuales del segundo lugar), se sumó a las especulaciones en torno al nombre y declaró a la prensa que todas son “posibildades”, desde “sumar a una persona que no tenga que ver con la política”, a alguien “del movimiento social”, hasta la propia Cosse.

“Quedó bastante clara la posición de Carolina de que ella entiende que tiene que ser quien integre la fórmula. Es una posición respetable, cuenta con la capacidad para ello, hay que ver si además logra tener los respaldos que se necesitan”, manifestó el sindicalista, quien dijo no tener “reparos” para que la exministra complete la dupla con Martínez.

Este martes, Martínez se reunirá mano a mano con Cosse para intercambiar opiniones sobre la fórmula, y seguirá la intensa ronda con otras figuras de la coalición, como el también precandidato Mario Bergara, el ministro de Economía Danilo Astori, el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila, el intendente de Canelones Yamandú Orsi y con Lustemberg, cuyo nombre hoy está “verde”, a entender de algunos dirigentes del FA.

Correlación de fuerzas

Entre los aspectos a contemplar, como bien recalcó Martínez, están los equilibrios electorales, y los resultados del domingo muestran un crecimiento del bloque MPP-Partido Comunista, dos sectores que se expandieron en términos absolutos incluso a pesar de que el FA tuvo un brusco descenso en la participación.

Con Cosse como precandidata, el MPP pasó de los 35.702 votos de 2014 a 40.649, ubicándose como la lista más votada en el oficialismo. La 1001 comunista, por su parte, obtuvo más del doble que lo votado en las internas anteriores, pasando de 15.736 a 34.248. Los socialistas fueron el tercer sector más votado, con un total de 28.578 sufragios, mientras que los tres sectores del Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) sumaron 38.052 votos (una caída respecto a los 56.753 de 2014).

Pese a que Martínez obtuvo una amplia ventaja sobre sus contrincantes (ganando en todos los departamentos y con 16 puntos de ventaja sobre su competidora más cercana), el crecimiento del bloque mujiquista y comunista lo obliga a contar con el visto bueno de esas agrupaciones a la hora de conformar la fórmula.

“Estaba ahí en la vuelta la noción de que el MPP no se había movido por Cosse y salimos primera fuerza”, dijo a El Observador el diputado de la 609 Alejandro Sánchez, quien agregó que el próximo jueves se reunirá la dirección del sector para evaluar los resultados y los pasos a seguir.

Sánchez dijo que al FA “no lo apremia la necesidad de salir rápido con una fórmula” debido a que “no tuvo una interna con confrontación y que, a diferencia del Partido Nacional, no tiene que mostrar la idea de una familia unida”.

Sin embargo, los rápidos movimientos del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que confirmó a Beatriz Argimón como postulante a la vicepresidencia, sí comprometieron a la coalición de izquierda a respetar su definición de llevar una fórmula paritaria, en momentos en que algunos dirigentes ya evaluaban la posibilidad de dejar por el camino la resolución adoptada hace más de un año.

Por su parte, este martes también habrá reuniones –por separado– de los Ejecutivos del Partido Comunista y el Partido Socialista. De allí saldrán los lineamientos para la negociación de la fórmula.

Al respecto, el secretario general del PCU Juan Castillo dijo que lo que se debe “priorizar” es el “equilibrio”. “Vamos a poner cuatro cinco cosas arriba de la mesas. Primero el resultado electoral: hay que tener en cuenta la opinión del compañero electo, con quién se entiende mejor y aceptar sus sugerencias. Pero también hay que tener en cuenta los respaldos en votos de las listas, la compatibilidad y otros equilibrios para asegurar una fórmula potente y unitaria”, manifestó Castillo.

Fuentes del FA dijeron que en el correr de la semana habrá "contactos" entre los sectores para avanzar en una definición que por ahora continúa incierta.

Victorias de caudillos en Salto y Maldonado

Si se mira la distribución geográfica de los votos frenteamplistas, el MPP se impuso en ocho departamentos (Canelones, Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Rocha, San José y Tacuarembó), mientras que la 90 del Partido Socialista lideró en siete departamentos (Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Rivera, Soriano y Treinta y Tres). La 2121 fue la más votada en Artigas, mientras que la 1001 lideró en Río Negro.

Por su parte, tanto en Salto como en Maldonado triunfaron las listas de los caudillos departamentales. En el norte se impuso la lista 800 del intendente Andrés Lima, mientras que la Liga Federal (1813) de Darío Pérez fue la más votada en Maldonado, superando a la 738 de Óscar de los Santos. La 800 y la 1813 estudian reeditar la alianza nacional de 2014 y obtener una banca en el Senado.