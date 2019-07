"Ese asunto de la mujer": la resolución inamovible que embreta la definición de la fórmula en el FA

El 8 de julio de 2017 estaban lejos de conocerse los nombres de los presidenciables del Frente Amplio, pero fue en aquel entonces cuando la coalición de izquierda adoptó una resolución que marcaría la cancha de la campaña electoral.

“Se aprueba la paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos”. Los efectos de aquellas quince palabras incluidas en una resolución del Plenario del FA resuenan hoy con fuerza en el oficialismo, y en particular en la cabeza de su candidato Daniel Martínez, que dos inviernos después está en la ardua búsqueda de una mujer que complete la fórmula presidencial y sea capaz de revertir, junto a él, una elección de octubre que se anuncia empinada para la izquierda.

Las dudas respecto a quién puede ser esa candidata ideal son tales que dirigentes de varios sectores de la coalición manejaron en las últimas semanas la posibilidad de dar marcha atrás en la definición de la paridad para priorizar otros atributos, según contaron fuentes del oficialismo. Sin embargo, finalmente esa posibilidad quedó enterrada al culminar la jornada del domingo, cuando Martínez ratificó su intención de respetar los equilibrios de género para completar la fórmula. “Es el momento de demostrar que no es solo un tema de discurso sino que hay que ser coherente teniendo una fórmula paritaria”, dijo el candidato.

La definición, ahora irreversible, acota las opciones hoy arriba de la mesa. Carolina Cosse, que salió segunda en la interna del pasado domingo y se ofreció a completar la fórmula presidencial, no cuenta con el respaldo absoluto ni del ganador ni del MPP, sector que la apoyó en la contienda interna pero empezó a soltarle la mano luego de conocidos los resultados. Sin embargo, todavía no hay un nombre claro como alternativa, según fuentes del equipo de Martínez.

Este martes, Cosse recibió a Martínez en su casa de Punta Carretas y le reiteró sus intenciones de conformar la dupla rumbo a octubre. En la conversación entre dos ingenieros no podían demorar en caer los números y la anfitriona se encargó de ponerlos rápidamente arriba de la mesa. “65 mil personas votaron mi candidatura”, le recalcó al ganador, que la superó por 16 puntos porcentuales y se ganó –a entender de los principales sectores del FA– el derecho a elegir el nombre para la fórmula.

Si bien la corta reunión se dio en buenos términos y con una mayor afinidad que lo usual, Martínez pretende encontrar una mejor alternativa a la exministra de Industria. Además de la hoy inamovible variable de género, el candidato presidencial quiere ponderar los equilibrios políticos, el potencial electoral y las aptitudes para ejercer el cargo de vicepresidenta y asegurar la gobernabilidad. Fuentes del equipo del exintendente señalaron a El Observador que Cosse probablemente aventaje en “conocimiento” y “exposición”, pero que Martínez preferiría una mujer con otros atributos, valorando por ejemplo la “juventud” y la “capacidad de articulación”.

Apenas Martínez se subió a la camioneta de su campaña para seguir su agenda de reuniones, llegaron a la casa de Cosse el ministro de Industria Guillermo Moncecchi y Jorge Braga, dos personas de confianza de la exprecandidata. En el equipo de Cosse consideran que "no hay dos caminos" y que su postulación a la vicepresidencia se "impone" por la votación obtenida el domingo y por la ausencia de una mejor alternativa.

Distinta es la posición del MPP, que a través de un comunicado ratificó su decisión de dar vía libre al candidato para elegir a su acompañante, algo que ya le había transmitido Mujica a Martínez en la reunión que mantuvieron este lunes en la chacra de Rincón del Cerro. La agrupación expresó su “aspiración” de que Cosse “pueda ser parte de la fórmula”, pero por sobre todas las cosas dejó abierta la puerta para que Martínez la deje fuera de la dupla. El MPP remarcó que si la exministra no es la elegida para la fórmula no será por decisión del sector, sino por “argumentos” de otros dirigentes del FA. De esa manera, el mujiquismo le trasladó la responsabilidad a Martínez de bajar a Cosse si prefiere que no sea ella quien lo acompañe rumbo a octubre.

Las palabras elegidas para ello fueron las siguientes: “Si (la postulación de Cosse) no fuera posible, debido a argumentos legítimos de compañeros y compañeras del Frente Amplio y fundamentalmente de nuestro candidato, solo en ese caso estamos dispuestos a considerar, junto a toda nuestra fuerza política, la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula de cara a las elecciones de octubre”.

Si bien el Comité Ejecutivo del MPP resolvió no postular ningún nombre y dejar que sea Martínez quien se encargue de esa ardua búsqueda, ello no implica que en la interna del sector no se hayan tirado opciones arriba de la mesa. La cúpula emepepista se reunió el lunes por la noche –horas después del encuentro entre Mujica y Martínez– y el expresidente defendió allí el nombre de la senadora Sandra Lazo como una opción para la dupla, mencionando entre sus cualidades el ser del interior y hasta sus dotes como cantante de tango, dijeron fuentes que participaron del encuentro. Otras alternativas manejadas desde el MPP son las senadoras Patricia Ayala e Ivonne Pasada y la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Bottino.

Pero allí no se termina la danza de nombres. También han estado en consideración la diputada y exsubsecretaria de Salud Cristina Lustemberg –quien este martes se reunió con Martínez y le dijo que no está en sus planes ser vicepresidenta–, así como la ministra de Turismo Liliam Kechichian. Lustemberg dijo estar "para sumar y construir hacia un cuarto gobierno" y opinó que la cantidad de votos que recibió Cosse la ubicaban como la principal candidata a completar la fórmula. "Obtuvo un importante apoyo de la fuerza política", reconoció, aunque señaló que Martínez tenía que ver otras opciones.

Más reuniones

El candidato se reunió también este martes con el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila, el intendente de Canelones Yamandú Orsi (MPP), el ministro de Economía Danilo Astori (Asamblea Uruguay) y el exprecandidato Mario Bergara.

Mientras que Martínez pretende cerrar rápidamente el capítulo y definir la fórmula antes de emprender viaje este sábado a Estados Unidos, Orsi puso paños fríos y opinó que el candidato "debe tomarse los tiempos necesarios" para encontrar la mejor opción. "Yo creo que lo mejor es trabajar como está haciendo Daniel: conversar con todo el mundo y después decidir", advirtió. Según Orsi, Martínez "se ganó el derecho" a "elegir", y agregó que la candidata a vicepresidenta debe "ofrecer la certeza de una gestión al frente de la asamblea general para tiempos complejos". "Lo peor que nos puede pasar es apurarnos. Lo mejor es trabajar sobre la certidumbre", sostuvo.

Fuentes del equipo de Martínez dijeron a El Observador que el candidato quiere contar con el intendente canario en el comando de campaña rumbo a la elección nacional. Para la conformación de ese nuevo equipo, el exintendente de Montevideo les pidió a los restantes tres precandidatos que sugirieran personas de su confianza.