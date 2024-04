Gran Hermano: la primera nominacion de Coti Romero y su estrategia para llegar a la final

Coty Romero, recién ingresada a Gran Hermano, comenzó a desarrollar su estrategia en la casa más emblemática del país. Con la búsqueda de información, el establecimiento de alianzas y la planificación de una táctica que promete generar impacto, la correntina se enfrentó a su primera gala de nominación, donde experimentó un cambio inesperado que la llevó a modificar sus votos iniciales.

Determinada a jugar de manera estratégica, desde el principio la participante consultó al Big Brother sobre la posible expulsión fulminante de un concursante. Ante esta incertidumbre, Constanza elaboró diferentes escenarios, anticipándose a la identidad del nuevo líder de Gran Hermano. "Tenía dos opciones completamente diferentes por si Emma había sido fulminado o no. Y me cagaron porque al final termina siendo Manzana el líder y yo lo quería votar a él. Yo entré para ver, no soy de ningún grupo, voy a jugar sola, pero estoy metiendo fichas en todos y estoy tratando de ganarme la confianza de algunos porque estoy queriendo hacer algo que espero que se dé", comentó.

Por consiguiente, Coty emitió sus votos nominando a Virginia y Nicolás, con la esperanza de persuadir a sus compañeros para que compartan su enfoque estratégico. "Ojalá que mis compañeros entiendan y elijan ese lado. Yo traté de darles a entender que hay veces que no mandás a placa a un jugador simplemente porque querés que quede en placa, sino porque querés que el líder lo salve y ellos a veces no tienen en cuenta eso. La quiero mandar a Virginia porque creo que Manzana la va a salvar y van a quedar en placa Furia, Emmanuel y Mauro y una persona más", explicó.

Además, Romero analizó la situación y predijo la composición final de la placa de nominados: "Va a ser difícil, para mí se va a ir una persona fuerte, así que mi otro voto se lo voy a dar a Nico, espero que no reciba ningún voto. Es para no sumar votos a otra persona y ojalá pueda quedar Virginia en placa".

Antes de la nominación, Santiago del Moro consultó a la concursante sobre su experiencia en el programa. "Me siento bien, muy feliz, muy divertido también, pensé que iba a ser más tenso todo. Pero la estoy pasando súper. Igual mi cabeza no para de pensar, de calcular, porque es muy difícil entrar con una casa ya armada, pero estoy muy contenta porque me encantan los desafíos", respondió la participante.

El ingreso de Coty Romero generó revuelo en la casa, ya que los actuales participantes conocen su historial en el programa. En la temporada anterior, la jugadora fue eliminada después de 71 días, pero su estrategia dejó una huella en la memoria de todos.

Furia fue una de las que más analizó el juego de Romero. Durante el ingreso de la correntina, Juliana comentó sobre Coty: "Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos exGran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta".

Martín también analizó el perfil de la concursante. Según explicó, Coty buscaría aliados temporales en esta etapa del juego, aunque luego intentaría seguir su propio camino. Esta perspectiva parece ser acertada, ya que Coty está tratando de ganarse la confianza de algunas participantes y consolidarse en el grupo de las vizcacheras.