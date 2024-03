Gran Hermano: Quién fue la participante que recibió la fulminante y quién la hizo

Cada semana, el tablero estratégico de Gran Hermano experimenta transformaciones, mientras los participantes urden meticulosamente nuevas tácticas para asegurar su permanencia en la renombrada casa. Desde alianzas estratégicas hasta nominaciones de vital importancia, cada concursante busca desplegar sus habilidades de juego con astucia y determinación. Sin embargo, en un giro inesperado, surgió una jugada hasta ahora inédita: la fulminante.

Como fue anunciado por Santiago del Moro en la emisión de este lunes, una de las participantes desplegó la carta más poderosa en el arsenal del juego, enviando directamente a una competidora a la placa. Al inicio del programa, el conductor, portando el sobre plateado que contenía esta noticia trascendental, comunicó la situación a todos los habitantes de la casa, desatando la sorpresa entre los concursantes.

De manera escalonada, Del Moro reveló quiénes habían logrado esquivar esta impactante jugada, dejando para el final a Denisse y Florencia, esta última, una incorporación reciente al reality. Tras unos minutos de suspenso, se desveló que la joven oriunda de Chubut fue la destinataria de la fulminante.

Aunque la identidad de la artífice de esta estrategia no fue revelada, las jóvenes protagonizaron un tenso encuentro horas antes, cuando, en un gesto enigmático, la concursante de Temperley tomó un pulpo de peluche perteneciente a la influencer de Trelew y lo colgó en la pared. Dentro del contexto de la casa, esta acción se interpreta como una clara señal de "amenaza", sugiriendo la intención de inducir la salida del juego a quien fuera su dueña.

Ante el descubrimiento de esta situación, Denisse confrontó a Florencia, lo que desencadenó una intensa discusión entre ambas. Frente a las acusaciones, la nueva concursante optó por desentenderse y eximirse de culpa, alegando desconocimiento sobre el significado de sus acciones. Además, justificó su comportamiento como un acto de diversión.

Sin embargo, este no fue el único conflicto entre ambas dentro de la casa. Anteriormente, un comentario de Florencia avivó los celos de Denisse. La situación se produjo durante una cena de bienvenida para los nuevos integrantes del reality, cuando la estudiante de relaciones públicas mencionó casualmente: "Una vez Bauti me ‘likeó’ una historia hace un montón". “No me acuerdo hace cuándo fue”, continuó explicando, la etiqueta de "mujeriego" se le atribuyó a Bautista, quien admitió que fue "solo una story". Denisse no pudo pasar por alto esta insinuación.

"Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere mostrar, estar ahí, no me gusta. No me gusta y no es porque diga ‘lo voy a perder’ sino porque me jode", expresó indignada en una conversación con Paloma en el patio. Parece que el instinto de Denisse no la traicionó. La nueva concursante observó a la "parejita" dándose un abrazo matutino y no pudo evitar expresar su desagrado con un murmullo de "ay Dios".

Denisse expresó su desconcierto ante la situación: "Ella sabe cómo son las cosas, ¿para qué hace esto? Te da para decirle ‘¿la ubico o no la ubico?’ No por Bautista, porque sé cómo es como persona… Yo sé que de parte de él no hay nada". Aunque Denisse afirmaba conocer a Bautista y su integridad personal, las imágenes del programa contradecían sus palabras al evidenciar los coqueteos del concursante uruguayo con la recién llegada. En un momento distendido en la cocina, Bautista le comentó sonriente a Florencia: "Estamos hablando de vos", mientras ella, ataviada con un bikini rosa al estilo Barbie, se aproximaba cantando una canción del joven. Un gesto que Bautista recibió con complicidad, comentando entre risas mientras preparaba la cena.

Con este escenario, Denisse se encuentra en una posición comprometida, ya que no podrá recibir la salvación por parte de los líderes y deberá enfrentarse a los demás nominados en la próxima gala de eliminación, prevista para este domingo. Por otro lado, Martín Ku y Zoe emergieron como ganadores de la prueba de liderazgo de esta semana.

Es la primera vez en el programa que dos concursantes comparten el liderazgo. Como premio por superar la prueba, ambos obtuvieron inmunidad y ahora deberán colaborar estrechamente para planificar sus estrategias de juego de manera conjunta.

Según relató Santiago del Moro en su programa radial El Club del Moro en La 100, Furia sorprendió a todos al utilizar la fulminante contra Denisse en Gran Hermano. “Nadie esperaba que Furia se la ponga en la frente y dispare a Denisse, porque ella ya usó su fulminante”, comentó el conductor.

“Yo pensé que iba a guardar ese recurso y pensaba lo que le debe joder Denisse para que use un recurso tan fuerte”, comentó. “Una persona como ella que entiende tan bien el juego, que mande algo tan power cuando es una herramienta que va a necesitar a futuro si sigue en la casa”, añadió y animó al público a ver qué explicación dio Juliana en el confesionario para entender las razones detrás de su drástica decisión.