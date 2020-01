Grave agresión de jugador de Cerrito a un juez de fútbol playa

El fútbol playa se vio sacudido el jueves a la noche por un grave hecho de violencia cuando en el partido que jugaban Cerrito y Malvín por el Torneo Apertura el jugador Santiago "Tiki" Miranda agredió con un golpe de puño al juez Pablo Cadenasso provocándole un corte en la oreja en la que tenía colocado el intercomunicador.

Malvín ganaba el partido 4-1 cuando Cadenasso sancionó un penal a favor del playero. Eso originó la protesta de Miranda que cargó contra el otro árbitro, Ernesto Hartwig quien primero lo amonestó y luego lo expulsó. Al momento de mostrarle la roja, Miranda le lanzó un golpe de puño.

Esto motivó la reacción inmediata de la guardia de seguridad que entró al campo de juego. Había cuatro efectivos de prefectura que son los encargados de velar por la seguridad del espectáculo debiendo cubrir un área de 28 por 37 metros. En otros partidos ha habido solo dos efectivos, según pudo saber Referí.

Los guardias intentaron detener al jugador pero en un momento este se zafó y corrió hacia Cadenasso aplicándole un golpe de puño al rostro que lo tumbó y le provocó un corte por el intercomunicador que tenía colocado. El incidente fue registrado en una historia de Instagram por el usuario Juan Vives.

El juez quedó tendido en el piso. Miranda no solo se fue de la cancha sino que también se fue del estadio. El partido fue suspendido.

Miranda es un jugador de selección uruguaya que viene de disputar el Mundial de Paraguay el pasado mes de noviembre en 2019.

"Fue lamentable y horrible lo que ocurrió. Iba ganando cómodo Malvín, faltaban pocos minutos para el final y se dio esta situación lamentable e inusual con un deportista que se decontroló y perjudicó no solo a su equipo sino también a todo nuestro deporte", dijo a Referí Kevork Kouyoumdjian, presidente del fútbol playa en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Ahora esperamos por el informe confidencial de los árbitros. El caso va a pasar al tribunal de disciplina y este va a emitir un fallo que seguramente será ejemplarizante aplicando la pena máxima. Hace 14 años estoy en el fútbol playa y nunca habíamos tenido un incidente de este tipo", agregó el directivo.

"Este fue un hecho de un jugador contra el árbitro y pasó dentro del partido. La parcialidad de Cerrito una vez suspendido el encuentro se fue pacíficamente, los compañeros estaban consternados y algunos bastante enojados con la actitud que tuvo el jugador", manifestó Kouyoumdjian.

Durante la primera fase del certamen, Cerrito ya había estado relacionado en un episodio de violencia, aunque en ese caso nada tuvieron que ver sus jugadores o cuerpo técnico sino un relator partidario que en ocasión del partido contra Fénix de la ronda clasificatoria del Apertura se despachó en su transmisión vía Facebook con todo tipo de insultos justamente hacia Cadenasso.

El juez no había vuelto a arbitrarle a Cerrito hasta anoche cuando sucedió la agresión de Miranda. "No quiero ni debo asociarlo con este hecho que no tiene nada que ver", dijo Kouyoumdjian.

En su momento, Cerrito tuvo que presentar una nota ante las autoridades del fúbol playa para pedir disculpas por lo acontecido en la transmisión y estas le prohibieron el ingreso al palco de prensa para que no transmitiera más desde esa zona del estadio Arenas del Plata.

¿Paran los jueces?

Marcelo De León, presidente de la Asociación de Árbitros de Fútbol (Audaf), remarcó a Referí que "la agresión se dio en el juego y va a ser sancionada por el área disciplinaria de la AUF. La gremial evaluará medidas alternativas para reforzar y garantizar la seguridad del fútbol playa. Esta noche nos reuniremos con la gente del fútbol playa y el lunes se reunirá la gremial para analizar el tema".

"La suspensión de etapas en el fútbol según lo establecido en el protocolo de seguridad se aplica ante casos de violencia externos al espectáculo, acá fue un hecho de un jugador en el partido. Las medidas a tomar dependerán de los compañeros cuando nos reunamos, peor no estamos evaluando suspender la final de la Supercopa por este hecho", dijo De León.

El mismo se jueves se realizó la denuncia policial del hecho ante prefectura y pasó a la órbita de la Justicia. Cadenasso contará para seguir el caso con el respaldo del asesoramiento jurídico que le brindará Audaf.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a Referí: "Se recibió una comunicación de prefectura cerca de la medianoche porque se había generado una situación en la cancha de Pocitos en la cual un árbitro había sido levemente lesionado en la oreja por un jugador que había sido expulsado. Se le coordinó forense al juez, tiene una herida pequeñísima que entra dentro de las lesiones leves o tal vez ni siquiera lesión leve sino traumatismo y se va a trabajar con él y el indagado que está plenamente identificado. Estamos en el marco de un delito que se persigue a instancia de parte que es una lesión personal o traumatismo y en base a la información forense vamos a trabajar. Contamos también con la filmación del hecho e independientemente de ello le pedimos a Prefectura que diera cuenta al Juzgado de Faltas por un eventual desorden en espectáculo público que es una falta y no un delito. No hay más denuncias de agresión que la del árbitro".