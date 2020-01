El Campeonato Uruguayo 2020 tendrá 48 extranjeros, ¿quiénes son?

El período de pases es el momento del año en el que los clubes uruguayos hacen sus apuestas para reforzar sus planteles. Algunos no tienen inconvenientes en abrir la billetera y sumar varios jugadores; otros prefieren gastar menos y fomentar juveniles; y otros se las ingenian para cubrir sus bajas con fichajes y acuerdos de préstamos.

Entre las incorporaciones suele haber futbolistas extranjeros, en muchos casos desconocidos para los hinchas locales, quienes pueden ser revelaciones si llegan a rendir bien, o pasar sin pena ni gloria, como ocurre cuando no logran adaptarse al fútbol uruguayo o no están a la altura de lo que esperaban sus entrenadores.

Un ex Arsenal y un “regreso”

Uno de los foráneos que jugará el Uruguayo 2020 es el argentino Andrés Mehring, arquero de 1,92 metros y 25 años que llegó a Liverpool, que vuelve a apostar a un arquero extranjero como ocurrió el año pasado con Oscar Ustari, quien fue gran figura en el equipo que dirigía Paulo Pezzolano.

El golero, recomendado por Ustari, viene de Godoy Cruz de Mendoza, luego de debutar en Colón, donde estuvo hasta que llegó Leonardo Burián, y de un paso por Guillermo Brown. Además jugó en las juveniles de la selección argentina y formó parte del plantel que disputó el Sudamericano sub 20 de 2013.

Su llegada a Liverpool se da en medio de un enroque a tres bandas: Ustari se fue a Pachuca, donde lo llevó Pezzolano, quien dirige ese equipo mexicano; Rodrigo Rey, que atajaba en ese club, pasó a Godoy Cruz, y Mehring desembarcó en Belvedere.

En tanto, a Montevideo City Torque se integró el chileno Marcelo Allende, un volante de 20 años que se suma a la presencia de jugadores trasandinos en el fútbol uruguayo, como pasó el último año con Christian Bravo, quien jugó en Wanderers y fue transferido al Peñarol de Forlán.

AFP

El nuevo jugador de City Torque fue una promesa de su país. Brilló en el Mundial sub 17 de 2015 y Arsenal de Inglaterra se lo llevó para probarlo. Pero no pudo adaptarse y luego pasó a Deportes Santa Cruz, Necaxa y Magallanes.

“A lo mejor salí muy joven”, dijo a mitad de 2019 cuando estaba en Magallanes de la B chilena. Ahora llegó a Uruguay y en su primera práctica hizo dos goles ante Fénix.

Su representante es el chileno Christian Ogalde, quien tiene lazos con Claudio Bravo, arquero de Manchester City, principal equipo del grupo dueño del City Torque.

Además, el club celeste sumó al argentino Natanael Guzmán, de 20 años, que llegó de Cañuelas de la divisional C de su país. “Tenemos un principio de acuerdo con el grupo que maneja al City, faltan detalles para cerrar. La idea es que Natanael se vaya primero a Uruguay para luego saltar a Europa”, confirmó Miguel Plasencia, su representante, en diálogo con Olé.

Otro de los extranjeros que jugará el Uruguayo 2020 es el argentino Hernán Toledo, quien llegó a Deportivo Maldonado, que volvió a Primera. En realidad, ya estuvo en la Sociedad Anónima Deportiva fernandina, si bien nunca jugó.

El volante de 25 años pertenece al fondo que maneja al equipo y sus últimos pases tienen como punto de salida al Depor, aunque nunca se puso la camiseta rojiverde. Se trata de un mediocampista izquierdo que surgió en Vélez y luego tuvo una carrera internacional por Fiorentina, Lanús, Las Palmas, Argentinos Juniors y Banfield, su último equipo.

Defensor Sporting también miró hacia la vecina orilla y fichó a Ignacio Colombini, un delantero que fue dirigido por el nuevo técnico violeta, Alejandro Orfila, en Atlanta y que ahora llegó de Sol de América. El atacante formado en Racing de Avellaneda ya jugó en el país, en Miramar Misiones en el Uruguayo 2013-2014, torneo en el que marcó dos goles. Ahora viene para pelear el puesto de 9 en el ataque de los del Parque Rodó.

Petróleo y la ilusión de Yepes

Otro de los ascendidos, Rentistas, sumó a dos jóvenes argentinos que llegaron de Talleres de Córdoba, donde no fueron tenidos en cuenta por Alexander Medina: Carlos Villalba y Mauro Valiente. El primero, volante de 21 años, aún no llegó a jugar en Primera y el segundo, atacante de 19 años, tuvo 15 minutos en el último semestre y estuvo en una preselección argentina sub 19 en 2018.

El Boston River de Sebastián Abreu también sumó extranjeros. Para el ataque, fichó a Fernando Maldonado, delantero de 27 años del ascenso argentino que llega de Argentinos de Merlo, donde es ídolo, tras jugar el último semestre en Comunicaciones, donde disputó seis partidos y no marcó goles en el torneo de la Primera B, tercera categoría de AFA.

Y para la defensa llegó Weverton Da Silva, alias “Petróleo”, zaguero de 26 años, procedente de Río Branco de Brasil, donde fue compañero del Loco en 2019.

“Fueron recomendados por Abreu”, contó Robero Perdomo, presidente del club, a Referí. “Maldonado viene de Argentina, de una liga amateur, pero él (Abreu) le vio condiciones para apostar por ese jugador. Y Weverton jugó con Abreu en Espíritu Santo de Río Branco y también es una apuesta”.

El equipo del barrio Bolívar, que también es una SAD, cuyo principal accionista es Edmundo Kabchi, de origen libanés-venezolano, tiene a dos jugadores vinotinto en el plantel: Alejandro Mitrano, de 21 años y con experiencia en su selección juvenil que llegó de Zemplin Michalovce de Eslovaquia, y el delantero Lisandro Pérez, quien ya jugó en el Clausura.

“Lisandro jugó un partido el año pasado y Mitrano viene de Europa, tiene nacionalidad americana y venezolana. Tiene mucha proyección, es joven y rápido. Son apuestas a futuro”, dijo Perdomo.

En Wanderers volverán a tener a un jugador chileno. Luego de la buena experiencia con Christian Bravo, los del Prado contarán con Gonzalo Reyes, quien llega a préstamo de Juventud, donde jugó el último semestre, con 14 partidos y un gol anotado.

Por su parte, el Fénix de Juan Ramón Carrasco sumó al hondureño Carlos “Muma” Fernández, quien tras dos temporadas en Cerro Largo jugará en Capurro, donde se esperan sus proyecciones en velocidad por la banda derecha.

Además, el equipo de JR tiene a los brasileños Ronaldo Conceiçao, viejo conocido del DT que tuvo un pasaje por Peñarol en 2017 y a Léo Coelho, de gran campaña el año pasado. En tanto, Breno De Souza retornó a su país tras contraer matrimonio.

Carrasco también cuenta con el arquero argentino Jeremías Young, suplente el año pasado, y con el venezolano Nicolás Ruiz. Ambos están nacionalizados, indicaron a Referí desde Fénix.

En tanto, Cerro incorporó al colombiano Ignacio Yepes, delantero de 21 años que se formó en Junior de Barranquilla y que llegó a Uruguay en 2017 con la ilusión de jugar en Peñarol. En 2018 estuvo en la Tercera aurinegra y jugó algunos partidos, incluso practicó en Primera.

Luego, se lesionó, fue a Danubio y en 2019 jugó para Villa Española, donde marcó tres goles.

“Siempre estoy feliz, trato de no entristecerme por los problemas y sacar una sonrisa”, dijo a Referí el año pasado. Ahora la peleará en Cerro y en Primera.

En Danubio también miraron hacia afuera a la hora de reforzarse. Los de Maroñas sumaron al zaguero paraguayo Julio César Domínguez, con trayectoria en su país y Deportivo Cuenca de Ecuador. Además, para el ataque llegó el argentino Luciano Nequecaur, quien jugó en All Boys, Olimpo y Nueva Chicago, en Stranraer de Escocia, Venados y Alebrijes del ascenso mexicano, y Marítimo II y Marítimo de Portugal, su último equipo, en el que no metió goles.

Plaza Colonia también apostó por extranjeros. El patablanca contrató a un paraguayo y dos brasileños. “Leonay es un volante central y Diogo de Olivera es un 9”, dijo el entrenador Matías Rosa sobre los futbolistas que llegaron de Mercantil de San Pablo y que lo conformaron.

“Y Guido Verdún es el zaguero paraguayo”, señaló el DT, que dijo que también probaban al atacante argentino Imanol Enríquez, con pasado en Estudiantes.

En tanto, Cerro Largo fichó jugadores argentinos pese a estar en la frontera con Brasil. El arachán tiene un acuerdo con Boca Juniors y por esa vía llegó el volante Gonzalo Lamardo, de 22 años. Además, siguen en el equipo los xeneizes Agustín Heredía y Tomás Fernández, mientras que Mauro Luna Diale, figura el año pasado, se fue a Unión de Santa Fe.

El Campeonato Uruguayo 2020 tendrá más de 40 extranjeros y muchos de ellos tendrán su estreno en las canchas locales, donde los hinchas esperan que den lo mejor por sus camisetas.

Refuerzos grandes

Nacional y Peñarol también apostaron por jugadores extranjeros en este período de pases, algunos de ellos con nombres desconocidos para el hincha promedio local.

Los albos contrataron al zaguero paraguayo Miguel Jacquet para reforzar su defensa. ¿Quién es?

El futbolista de 24 años jugó en Nacional de su país y en Godoy Cruz de Mendoza, donde fue compañero del exalbo Santiago “Morro” García.

Inés Guimaraens

Además, al tricolor llegó el volante argentino Claudio Yacob, de 32 años, nombre algo más conocido por sus inicios en Racing de Avellaneda y su posterior paso por el fútbol inglés, donde jugó para West Bromwich, fue compañero de Diego Lugano, y Nottingham Forest de la segunda división (la Championship). Además, los albos mantienen a los extranjeros Luis Mejía, de Panamá, y Gonzalo Bergessio, de Argentina.

Leonardo Carreño

En tanto, los carboneros sorprendieron con la contratación del volante húngaro Krisztián Vadócz. Su nombre llamó la atención de los hinchas, pero no del entrenador Diego Forlán, quien jugó con él en Mumbai City de India y Kitchee de Hong Kong, y ahora lo pidió para dirigirlo en su equipo, donde parece que será uno de los nombres fijos en el medio.

Leonardo Carreño

Los aurinegros también incorporaron al chileno Christian Bravo, de gran paso por Wanderers el año pasado en su primera temporada en el fútbol uruguayo. En los carboneros también siguen el español Xisco Jiménez, que se ganó el cariño de los hinchas con goles y esfuerzo, y el lateral izquierdo argentino Gabriel Rojas.

Leonardo Carreño

Uno por uno los extranjeros

Boston River

Fernando Maldonado, Argentina *

Weverton Da Silva Petróleo, Brasil *

Alejandro Mitrano, Venezuela

Lisandro Pérez, Venezuela

Cerro

Ignacio Yepes, Colombia *

Felipe Klein, Brasil

Cerro Largo

Gonzalo Lamardo, Argentina *

Agustín Heredia, Argentina

Tomás Fernández, Argentina

Danubio

Julio Domínguez, Paraguay *

Luciano Nequecaur, Argentina *

Nicolás Pantaleone, Argentina

Defensor Sporting

Ignacio Colombini, Argentina *

Deportivo Maldonado

Hernán Toledo, Argentina *

Danilo Lerda, Argentina

César Pereyra, Argentina

Fénix

Carlos Fernández, Honduras *

Ronaldo Conceiçao, Brasil

Léo Coelho, Brasil

Nicolás Ruiz, Venezuela

Jeremías Young, Argentina

Liverpool

Andrés Mehring, Argentina *

Joel Acosta, Argentina *

Montevideo City Torque

Marcelo Allende, Chile *

Natanael Guzmán, Argentina *

Gustavo Del Prete, Argentina

Nicolás Digiano, Argentina

Santiago Molina, Argentina

Oscar Piris, Argentina

Luis Caicedo, Colombia

Nacional

Miguel Jacquet, Paraguay *

Claudio Yacob, Argentina *

Luis Mejía, Panamá

Gonzalo Bergessio, Argentina

Peñarol

Krisztián Vadócz, Hungría *

Christian Bravo, Chile *

Xisco, España

Gabriel Rojas, Argentina

Plaza Colonia

Leonay, Brasil *

Diogo De Oliveira, Brasil *

Guido Verdún, Paraguay *

Iván Salazar, Argentina

Javier Sequeyra, Argentina

Lucas Ruiz Díaz, Argentina

Progreso

Rodrigo Díaz, Argentina

Rentistas

Mauro Valiente, Argentina *

Carlos Villalba, Argentina *

River Plate

No tiene extranjeros

Wanderers

Gonzalo Reyes, Chile *

* Llegaron este año a sus clubes

Son 27 de Argentina, 6 de Brasil, 3 de Venezuela, 3 de Paraguay, 3 de Chile, 2 de Colombia, 1 de Honduras, 1 de Hungría, 1 de Panamá, 1 de España