Gremio de trabajadores de la industria láctea anunció paros y "trancazo en las exportaciones"

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró este jueves en conflicto con la Cámara de la Industria Láctea Uruguaya (CILU) y resolvió que, si no hay avances en la negociación a nivel de los Consejos de Salarios, harán un paro general de 24 horas en toda la industria, movilizaciones, otros paros de una y dos horas por turno en diferentes sectores y hasta “un trancazo en las exportaciones”, anunció Enrique Méndez, representante de la gremial, tras una asamblea general.

Los trabajadores reclaman que la CILU reanude su participación en los Consejos de Salarios y que suceda una recuperación salarial.

Según indicó Méndez, desde diciembre no hay negociaciones, lo que deja en evidencia “una situación compleja y preocupante, que debe resolverse de forma urgente, porque los trabajadores tienen que estar cobrando el aumento salarial que les corresponde para empatar la inflación”.

Paro de 24 horas automático

Además, piden que se termine de pagar una pérdida salarial del 4,82% de 2021, de lo que se debe un 3,62%, detalló el dirigente.

“Acordamos disminuir esa pérdida y hoy la CILU está amenazando con incumplir”, dijo, y resaltó que de darse ese incumplimiento el paro de 24 horas será automático en toda la industria.

Este miércoles la FTIL se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, a quien le expresaron sus requerimientos.

El próximo lunes la gremial realizará un plenario para estudiar lo que las autoridades de gobierno consideren con la cámara empresarial, para evaluar si toman o no las medidas sindicales mencionadas.

“Nuestro objetivo no es el conflicto, es claramente la necesidad de llegar a un acuerdo en estos temas”, aseguró el trabajador.

Descartan desabastecimiento

Actualmente los integrantes de la FTIL están trabajando a reglamento, por lo que no están realizando horas extras no cambios de turno. Méndez sostuvo que esa medida no le parece desproporcionada a la gremial, dado que no ha generado desabastecimiento.

“Frente a una pérdida salarial y no tener un Consejo de Salario resuelto, que los trabajadores definamos que vamos a trabajar ocho horas es algo que no tiene nada de loco”, concluyó.

Diego Battiste

La reunión se realizó en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).