Gremios de la educación alertan por problemas para iniciar cursos en 2023

Este miércoles, mientras se lleva adelante un paro de los sindicatos de la educación, los dirigentes de algunos de los gremios que convocaron a la medida alertaron por "problemas" en la "implementación" del inicio de los cursos en 2023.

La advertencia se da, además, en el marco del rechazo a la reforma educativa que promueve el gobierno para empezar a implementar el año próximo.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, aseguró en declaraciones a Radio Universal que "las condiciones pedagógicas y técnicas no están dadas para implementar la reforma educativa en 2023", debido a que "no existe el plan, no existen los programas, no existe el reglamento de evaluación y pasaje de grado".

Su opinión fue compartida por José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), quien sostuvo –en declaraciones al mismo medio– que las autoridades deben ser "conscientes" de que "va a haber problemas de implementación para el inicio de los cursos" en el próximo año.

"Es muy difícil que usted recién esté aprobando a mediados de diciembre la propuesta curricular que debe comenzar a aplicar en marzo del año que viene", sostuvo.

Además, sumó a esta situación "un escenario que va por el lado del conflicto por las diferencias que hay de fondo con la reforma educativa". "Vamos a una profundización del conflicto si se mantienen ciertas dinámicas y ciertos procedimientos", agregó.

De todas formas, remarcó que "más allá de las movilizaciones", habrá problemas para iniciar los cursos en tiempo y forma por la "improvisación", la "falta de tiempo" para la preparación y la "dificultad práctica" para implementar la reforma educativa que plantea el gobierno.

El conflicto entre los sindicatos de la educación y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) escaló en los últimos días con la retirada de alrededor de 30 inspectores de Primaria un curso de capacitación impartido por la Administración sobre la reforma. "No se va a bajar nadie, no pueden, es una obligación formarse para la transformación curricular, es una obligación inherente al cargo de inspector", dijo el presidente del Codicen, Robert Silva, en rueda de prensa este martes.

Para Sommaruga esta situación fue un acto de "violencia simbólica" de Silva, con "amenazas verbales" a inspectores que "entienden que es una falta de respeto lo que se les está obligando a hacer", explicó.

Olivera, por su parte, indicó que "la responsabilidad" de este hecho "es de la administración". "No se puede ser cómplice de la improvisación", dijo el secretario de Fenapes, y agregó: "Cuando se los convocó (a los inspectores), se los convocó tarde y mal, y cuando se los convocó, gente que en su vida ha pisado un aula, le han dicho que es lo que hay que hacer. Usted no le puede decir a un piloto cómo manejar un avión si nunca manejó un avión".

"Espero que el gobierno deje de ver esto como una pulseada, a ver quien gana, llame al diálogo, y empiece a hacer bien las cosas", afirmó el secretario de Sintep, quien concuerda con el gobierno en que hay problemas en la educación, pero entiende que la búsqueda de soluciones "no es a prepo, no es diciendo acá ganó yo, me llevo puesto a todo el mundo y aplasto a los que piensan distinto porque soy el verdadero mesías de la educación".