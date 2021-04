Grupo Codere, concesionario de Maroñas, llega a acuerdo para reestructurar su deuda y crear nueva sociedad

Codere informó este viernes que alcanzó un acuerdo "con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayoría de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectarán hasta € 225 millones en el grupo (unos US$ 270 millones).

"Estos nuevos recursos cubrirían, según las estimaciones actuales de la compañía, sus necesidades de liquidez para mantener su actividad hasta la reapertura total de su negocio y hasta alcanzar la normalización de su capacidad de generación de caja", informó la compañía por medio de un comunicado.

Codere es un operador de juego con presencia en siete países de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay-. En este último caso, la firma gestiona el Hipódromo Nacional de Maroñas y el de Las Piedras. También tiene a su cargo el Hotel Casino Carrasco, que fue reinaugurado en 2013.

El ingreso de estos nuevos fondos será a través de una emisión adicional de bonos super senior por un importe de € 100 millones (unos US$ 120 millones), de los cuales € 30 millones se aportarán de manera inmediata y € 70 millones antes de finales de mayo; y de un segundo tramo de hasta € 125 millones adicionales que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración, según la empresa.



Además, los acreedores han acordado capitalizar más de € 350 de deuda (unos US$ 420 millones), correspondiente a parte de los bonos senior garantizados ya existentes. Esto supone una relevante reducción de los actuales niveles de endeudamiento, con un pasivo en el grupo operativo que quedaría en el entorno de los € 700 millones (unos US$ 840 millones), equivalente a unas tres veces el Ebitda esperado luego superada la pandemia, un nivel de deuda considerado sostenible.

A su vez, se ha conseguido acordar una extensión de al menos tres años de los actuales vencimientos, que pasan en su totalidad a septiembre de 2026 y a noviembre de 2027.

Nueva sociedad que aglutine la actividad operativa

Con la culminación del proceso de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital y los actuales accionistas un 5%, quienes además obtendrán warrants que les darán derecho a recibir hasta un 15% de una valoración superior a los € 220 millones en una eventual futura venta de la compañía (u otras operaciones asimilables) en el plazo de10 años.

Además, la compañía planea solicitar la liquidación de Codere SA, proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones.



La Junta General de Accionistas Extraordinaria para tomar los acuerdos relevantes para la implementación del proceso de reestructuración acordado ya ha sido convocada. Dichos acuerdos cuentan ya con respaldo accionarial mayoritario, según Codere.

"Con la implementación de esta restructuración, que previsiblemente se concluirá a principios del cuarto trimestre del año, Codere espera asegurar el futuro de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de 10 mil empleados que integran la organización", indica el comunicado.