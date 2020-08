Guantes, temperatura, código QR, un perro y los curiosos de siempre en la vuelta al fútbol

El regreso del fútbol uruguayo en medio de la pandemia mundial por coronavirus y luego de cinco meses de espera comenzó en la mañana de este sábado en el Complejo Rentistas con el empate del local, que sigue puntero del Torneo Apertura, 1-1 ante Liverpool.

Todo estaba organizado. El protocolo pedía ingresar con tapabocas a todos los concurrentes habilitados y los fotógrafos incluso debían portar guantes.

Camilo Dos Santos

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; así tomaban la temperatura los porteros

Para poder entrar al Complejo Rentistas, los porteros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), realizaban un registro de la temperatura en la parte interna de la muñeca de cada espectador.

Camilo Dos Santos

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; así se hacía el ingreso al Complejo Rentistas: el portero de la AUF escaneaba el código QR que llevaba cada persona

Además a cada uno le pedían el número de la cédula de identidad para cotejar que estuviera todo bien.

Cada uno de los habiitados, debía llevar en su celular un código QR y este, a su vez, era escaneado por los propios porteros.

Camilo Dos Santos

El código QR con el que cada persona habilitada debía ingresar al Complejo Rentistas

El partido, que estaba pautado para la hora 9.45, comenzó cuatro minutos más tarde porque los rojos ingresaron a destiempo a la cancha.

Camilo Dos Santos

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; Leodán González y sus compañeros portaron una pancarta pidiendo "Justicia para Andrés" para que se encuentren a los asesinos del exárbitro Andrés Pollero, quien fue abatido el 31 de mayo pasado para robarle su auto

Los árbitros encabezados por Leodán González, portaron una pancarta pidiendo justicia en honor al exjuez Andrés Pollero, asesinado el pasado 31 de mayo para robarle su auto en el barrio de Sayago.

A su vez, los alcanzapelotas llevaban guantes para no tomar contacto directo con el balón que le entregaban a los futbolistas en pleno encuentro.

Los gabinetes higiénicos se lavaron antes del partido y según comentó una de las empleadas de Rentistas a Referí, también lo debieron hacer previo al entretiempo y luego de comenzado el segundo período.

El jefe del operativo policial, confirmó que hubo 10 policías en todo el Complejo Rentistas. Quienes no debían presentar nada para ingresar eran solamente los policías, los bomberos y la gente de espectáculos públicos. Su ingreso fue normal, sin QR.

Marcelo Decaux

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; el técnico de Liverpool, Román Cuello, sigue las instancias del primer tiempo, y al fondo, tres personas subidas a un camión no se quisieron perder el partido

Durante todo el primer tiempo, tres curiosos se quedaron encima de un acoplado de camión que estaba detrás del arco que defendía Liverpool observando todo el compromiso. Algo típico del fútbol uruguayo.

Camilo Dos Santos

Alejandro Cappuccio, técnico de Rentistas, en el regreso al fútbol

"Paciencia y a jugar", gritaba Alejandro Cappuccio, el técnico de Rentistas ni bien comenzó el partido.

Se sacó el tapabocas para que sus jugadores lo entendieran y escucharan mejor, aunque con el paso de los minutos se lo volvió a colocar.

Camilo Dos Santos

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; Santiago "Colo" Romero, aún no está habilitado para defender a Rentistas y estuvo en la tribuna

Los que lo vieron

En la tribuna estaba Santiago "Colo" Romero, una de las flamantes adquisiciones de Rentistas que no podía jugar (ni lo podrá hacer en la fecha que viene), ya que los nuevos futbolistas quedan habilitados a partir de la sexta etapa.

Por primera vez en cinco meses, los futbolistas pudieron compartir algunos minutos de vestuario, algo que por protocolo estaba vedado incluso para los encuentros amistosos de la fase anteior del mismo.

Una curiosidad: el segundo línea, Alberto Píriz, jugó en 2002 en Rentistas y jugó una final justo contra Liverpool, según pudo saber Referí.

Pese a que había poco más de 50 personas, el hincha no falla. Los gritos o insultos al árbitro o al primer asistente, sobre todo, cuando levantó la bandera cobrando un offside dudoso con el partido 1-1 y con Rentistas avanzando, no faltaron a la cita, como se puede apreciar en este video.

Por su parte, Flavio Perchman, el representante de varios futbolistas que se encuentran en el exterior, pertenece a la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Rentistas y estuvo presente en el Complejo en un lugar especial.

Marcelo Decaux

Flavio Perchman, representante de jugadores e integrante de la SAD de Rentistas, estuvo presente en el Complejo

Una de las cosas más folclóricas de las distintas canchas del fútbol uruguayo, son los perros y esta vez, pese a todo el protocolo, eso tampoco faltó. En la tribuna principal del Complejo Rentistas, se apareció uno negro que estuvo durante todo el encuentro yendo y viniendo.

Marcelo Decaux

El primer partido en el regreso del fútbol uruguayo en la pandemia; poca gente habilitada en la tribuna, pero el perro nunca falla en las canchas uruguayas

De ida y vuelta

El partido fue bastante vibrante, se hizo de ida y vuelta y lo mejor se vio el en segundo tiempo cuando Juan Ignacio Ramírez mostró su infaltable olfato goleador.

Cuando celebró el gol del transitorio 1-0, mostró la camiseta de Alan Medina, el juvenil que hace pocos días tuvo convulsiones y a quien probablemente deban operar en un futuro cercano.

"¡Paciencia que falta una vida!", gritó enseguida Cappuccio, quien explotó de júbilo en el empate de su equipo a cargo de Gonzalo Vega.

Camilo Dos Santos

A su vez, según pudo saber Referí, no hubo nada preparado para la salida y que no hubiera aglomeraciones, aunque no las hubo.

Volvió el fútbol y en el Complejo Rentistas todos se fueron conformes por no haber perdido, pero sobre todo, porque retornó la actividad luego de cinco meses que se hicieron interminables.