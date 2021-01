Guía de respuestas a todas las dudas sobre la vacunación contra el covid-19

Igual a lo que pasó con la llegada de la pandemia a Uruguay, ahora también el país tiene una ventaja: ver y analizar de antemano cómo les está yendo a los demás países con los planes de vacunación y los efectos adversos de las vacunas de los distintos laboratorios.

Alrededor de los desarrollos rápidos hay muchas preguntas, como los efectos adversos, debido a las reacciones alérgicas detectadas en algunas personas que se vacunaron con las dosis de Pfizer, la utilización del ARN mensajero en la composición y la compatibilidad con otras vacunas. Aquí una serie de preguntas y respuestas con lo más importante a saber sobre la vacunación.

¿Cuánta efectividad tienen las vacunas de Pfizer y Sinovac, con las que negocia el gobierno?

La vacuna desarrollada por Pfizer / BioNtech demostró una efectividad del 95%, una de las más altas entre las desarrolladas.

CoronaVac, la desarrollada por el laboratorio Sinovac, tiene menor efectividad, en el entorno del 50%, de acuerdo a los ensayos clínicos realizados en Brasil. "Si se piensa aplicar en una población que no tiene riesgo para reducir a la mitad las infecciones, entonces es una herramienta valiosa. Además, en las infecciones más severas tendría una efectividad muchísimo más alta", explicó a El Observador la doctora en Inmunología, licenciada en Bioquímica e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, María Moreno. La experta señaló que si se reduce la posibilidad de infección al 50%, en caso de que la persona vacunada con las dosis de Sinovac se infecte cursará la enfermedad con síntomas leves.

OZAN KOSE / AFP

¿Quiénes serán los primeros en vacunarse?

El plan de vacunación prioriza al personal de la salud, con el objetivo de mantener la asistencia sanitaria, los ancianos que viven en residenciales y sus cuidadores, para reducir la mortalidad y luego siguen los docentes del sistema educativo, como forma de asegurar la continuidad y presencialidad de las clases.

Los siguientes en la fila son los trabajadores de servicios esenciales como los militares, policías, reclusos y las personas mayores de 75 años. Aunque, en estos últimos días varios rubros pidieron ser prioritarios como el transporte, la construcción y los funcionarios judiciales, además de los departamentos de Rivera y Flores.

¿Cuáles son los efectos adversos que presentaron estas vacunas?

Cuando se inmuniza con las dosis de Pfizer, los efectos adversos más comunes demostrados hasta ahora son inflamación en la zona de la inyección, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre. Las manifestaciones más severas pueden ser reacciones alérgicas, sobre todo en pacientes que ya tienen antecedentes de alergias en su historia clínica. "Para esas personas hay que evaluar el riesgo - beneficio de vacunarlos", señaló Moreno.

La de Sinovac "tiene mucho menor frecuencia de efectos adversos y son mucho más leves", dijo Moreno, que explicó que también puede haber inflamación por la inyección y malestar general.

En los vacunatorios las personas estarán 15 minutos en observación luego de inocularse para descartar que sufran una reacción alérgica y quienes tengan antecedentes estarán en observación 30 minutos.

¿Cuánto tiempo después de vacunarse se adquiere la inmunidad?

La inmunidad se comienza a generar a partir de la aplicación de la primera dosis porque en ese momento se comienza a reforzar el sistema inmune. Pero, entre los siete y diez días después de aplicada la segunda dosis se logra la máxima respuesta inmune. Entre la inyección de la primera dosis y de la segunda, en el caso de Pfizer, deben pasar 21 días y para Sinovac deben pasar 14 días, dijo la especialista.

El componente innovador: ¿Qué es el ARN mensajero? ¿Puede modificar el ADN de las personas?

No, las vacunas que utilizan ARN mensajero no pueden modificar el ADN de las personas (y las demás tampoco). El ARN mensajero (ARNm) es una molécula que se origina a partir de copiar la información que las personas tienen en su ADN para "transportarla", pero no pueden volver a él.

JOEL SAGET / AFP

Tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna están basadas en la tecnología del ARNm y luego de inyectadas, esa molécula lleva la información del ADN para que las células del cuerpo humano generen ciertas proteínas protectoras, en este caso, contra el covid-19.

Sin embargo, las células del cuerpo humano no pueden hacer el proceso inverso y, por lo tanto, los mensajeros no pueden volver al ADN y modificarlo. "Es completamente un mito. Hay unos virus, los retrovirales, que pueden transcribir el ADN porque tienen una enzimas especiales para eso que nuestras células no las tienen", explicó Moreno.

Así lo explican también los científicos del Institut Pasteur de Montevideo: "El ARNm es una molécula que se degrada fácilmente y que permanece en el citoplasma de la célula, por lo que no entra en contacto con el ADN, que está en el núcleo"

Ante la novedad de la tecnología surge la duda de si el ARNm modifica el genoma. La respuesta simple es no: el ARNm es una molécula que se degrada fácilmente y que permanece en el citoplasma de la célula, por lo que no entra en contacto con el ADN, que está en el núcleo pic.twitter.com/JhT4cIt3dU — Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) January 29, 2021

¿Hay personas a las que no es recomendable vacunar?

Sí, a los grupos que no fueron evaluados en los ensayos clínicos durante el desarrollo de las vacunas. Esta población incluye a los niños y a las mujeres embarazadas. "Después de acuerdo a la patología que tenga cada persona el médico tratante tendrá que evaluar el riesgo y el beneficio de inocular", explicó la inmunóloga, quien señaló que los "inmunocomprometidos no tienen contraindicación" para Pfizer ni para Sinovac, aunque "la respuesta inmune puede no ser tan potente y entonces la efectividad de la vacuna será menor", aclaró.

¿Por qué se pudieron desarrollar tan rápido? ¿Eso trae riesgos?

"La vara con la que se mide la seguridad de estas vacunas es la misma con las que se miden otras", aseguró la inmunóloga. La seguridad de las vacunas se evalúa en cada fase de desarrollo y se siguen evaluando a medida que se van aplicando las dosis, como sucedió cuando aparecieron las primeras reacciones alérgicas con las dosis de Pfizer en el Reino Unido.

Tanto Pfizer como Sinovac están en la fase final de ensayos, la fase tres que implica que las dosis superaron las pruebas con animales, luego con un grupo pequeño de personas y en la fase avanzada con un grupo de miles. Todo esto se hizo en simultáneo con la producción de las vacunas. La fase cuatro comienza luego de la aplicación a la población y en ese momento se realizan estudios de efectividad y se siguen monitoreando los eventos adversos.

Para Moreno hay varios factores que colaboraron en la celeridad de los desarrollos. Lo primero es que había un pre-desarrollo que utilizaron las mismas plataformas de desarrollo, pero con otros virus, por ejemplo, el ébola, lo que facilitó la adaptación para crear estas nuevas vacunas contra el covid-19. A su vez, hubo financiamiento inmediato. "A veces uno pasa dos o tres años para seguir adelante". El otro aspecto es que los trámites de aprobación se aceleraron, debido a la situación de emergencia que supuso la pandemia.

Por último, la inmunóloga destaca que reclutar voluntarios no llevó demasiado tiempo porque "apareció gente" dispuesta a probar las vacunas en las fases de ensayo clínico.

¿Hay incompatibilidad entre las vacunas contra el covid-19 y las que ya se aplican los uruguayos?

La gran mayoría de las vacunas que incluyen el carné de vacunación se aplican durante la niñez y esa población no está incluida en el esquema de vacunación contra el covid-19, explicó Moreno.

Con las vacunas que reciben los adultos, como la de la gripe, aún no se sabe si existe algún tipo de incompatibilidad, pero "no es predecible con este tipo de vacunas", según la experta. Debido a que falta esta información, no se superpondrán la campaña de vacunación de la gripe con la del covid-19 y se separarán las inyecciones entre siete y 14 días para evitar la interacción entre esas vacunas.