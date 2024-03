Guido Süller reveló cómo fue su cirugía anal: "me provocaba fisuras y dolían"

Guido Süller hizo su debut en Luzu TV como conductor de Patria y Familia, compartiendo una historia inesperada. Reveló haberse sometido a una cirugía debido a un prolapso anal y proporcionó detalles sobre su experiencia con el objetivo de alentar a quienes padecen la misma condición a buscar ayuda médica.

El reconocido mediático explicó que la cirugía tuvo lugar en 2021, tras enfrentar dificultades para evacuar. "Tenía un estrechamiento que me provocaba fisuras y dolían. El doctor Farina me explicó que para ir al baño se ponen en funcionamiento un conjunto de músculos que producen el deslizamiento de la materia fecal y yo no podía hacer con normalidad. Es algo que mantuve oculto por mucho tiempo por vergüenza y también porque no sabía que existía", expresó.

Además, Guido mencionó que la operación fue exitosa: "Me sacaron un kilo y medio de materia fecal que estaba pegada en las paredes del intestino y me producía problemas físicos. La verdad es que la posición en la que te operan -boca arriba con las piernas levantadas- no es agraciada, además las chicas que me asistieron eran fanáticas mías, pero me durmieron y no sentí nada".

Guido Suller en LuzuTV

Guido Süller compartió que tras su intervención quirúrgica, tuvo que someterse a seis sesiones de kinesiología anal para rehabilitarse. "Te ponen un globo y te hacen hacer fuerza. Ahí comprendí cómo los seres humanos van de cuerpo normalmente. Es un tema tabú, pero ojalá que mi historia pueda ayudar a muchas personas", afirmó.

Además, señaló que su vida experimentó un cambio significativo: "Tampoco nos olvidemos que ahí está el punto G del hombre, la parte de máximo placer, y nunca pude disfrutarlo. Ahora es un combo. Bajé de peso, voy bien de cuerpo y puedo tener relaciones sexuales".