Guido Süller se emocionó hasta las lágrimas al ver una foto familiar: "Pido perdón si alguna vez la avergoncé"

Guido Süller compartió en el programa A la Tarde su difícil relación con su familia, de la que ya está distanciado. Expresó su frustración al respecto, mencionando sus numerosos intentos fallidos de reconciliación. "Ya no se puede hacer nada. Lo intenté mil veces. Con Silvia me llené de deudas y de juicios, hice de todo para ayudarla. Me quedé sin un peso por ella. Le tuve que pedir a mi papá que me ayudara a pagar la deuda que ella me había dejado", comentó visiblemente indignado.

Luego, al ver una tierna foto suya abrazando a su madre, Nélida, no pudo contener las lágrimas y se tapó el rostro mientras lloraba desconsoladamente. En ese momento, recordó a su madre y le pidió disculpas por sus actitudes, especialmente aquellas que tuvieron lugar frente a las cámaras. "Le pido perdón si alguna vez la avergoncé con todos los papelones que hice frente a cámara. Yo le decía siempre que no mirara la televisión, se la desconectaba porque ella, al ser de otra época... Se angustiaba. Y sí, somos sus hijos, a quienes educó sanos y buenos. Salimos cualquier cosa... Ella era una señora de otra época", expresó entre sollozos, destacando la vergüenza que sentía su madre por los comentarios de los vecinos. Guido Süller Durante una entrevista en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Guido Süller, quien es parte de Luzu TV, expresó una crítica contundente hacia la televisión. "A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas", afirmó Süller.