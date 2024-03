Guido Süller vende su casa que él mismo diseñó: los motivos

Guido Süller es un individuo de múltiples facetas. En su trayectoria televisiva, incursionó en diversos roles, desde la actuación y la conducción de programas hasta el populismo. Sin embargo, hay aspectos menos conocidos de su vida que sorprenden: fue comisario de a bordo, profesor de inglés y arquitecto. Hace unos años, construyó su propia casa en un barrio privado, pero recientemente decidió ponerla en venta.

El actor expresó que necesita hacer un cambio drástico en su vida, comenzando por vender la casa que él mismo diseñó y en la que reside. Su razón principal para abandonarla es que considera que es demasiado grande para vivir solo. "Es hermosa la casa, hermosa, es de revista. Pero siento que le falta vida, que es muy grande, que la hice pensando en formar una familia que no lo logré", compartió Guido en sus redes sociales.

En la misma publicación, Guido compartió sus planes para el futuro después de vender la mansión. "Me parece que voy a volver a empezar, aunque ya soy grande y estoy cansado y casi no tengo fuerzas a veces, porque me hago el canchero, como un jovencito, pero soy grande", reflexionó. Además, agregó: "A veces tengo ganas de irme a la cabañita que tengo en Ushuaia y quedarme ahí en la montaña".

El actual presentador de Patria y Familia en Luzu TV expresó su deseo de mudarse al campo después de vender su amplia casa, la cual él mismo diseñó. "A veces tengo ganas de, si pudiera vender esto, comprarme un campito, una chacra, donde haya animales, me gustan los perros, y mucho", reveló.

Además, compartió su interés en criar animales: "Me gustaría tener gallinas pero no para comer sino para que pongan huevos para cocinar, hasta una oveja me gustaría, conejos, me gustan mucho los animales y acá no puedo tenerlos".

Casa de Guido Süller

Guido se comunicó con A La Tarde y compartió más detalles sobre su casa en venta, incluyendo el precio. "Hoy la tasaron. Tiene 300 metros cuadrados sobre un lote de 1200 metros, con vista al lago y la pileta es de desborde", explicó. Además, afirmó: "La vendo así, con muebles, porque la casa de campo tiene otro estilo. Esto es más minimalista. No se puede hablar de precios en un país que está así como está".

También mencionó que la casa en venta es la misma donde organiza las impresionantes cenas espectáculo abiertas al público en general. "Se han llevado a cabo las famosas cenas que concluirán el 13 de mayo, coincidiendo con mi cumpleaños, ya que planeo poner la casa en venta", comentó.

Finalmente, concluyó: "La mansión Süller está en el mercado, la casa está en venta. Me dispongo a mudarme al campo".