Tomás Dente cuestionó la amistad de Marcela Feudale con Marcelo Tinelli: "lo hacía pelota"

Marcela Feudale salió en defensa de Yanina Latorre en LAM después de que Tomi Dente organizara una oración en vivo para "exorcizar" a la panelista, y compartió un incidente laboral para dejarlo mal parado; a lo que él respondió con un golpe bajo relacionado con Marcelo Tinelli.

En El Impertinente, Tomás mencionó que en 2019 trabajaba en Nosotros a la Mañana y le ofreció a Feudale participar en el programa radial en Del Plata. Sin embargo, dos semanas después tuvo que renunciar porque le ofrecieron retomar su ciclo Vino para Vos en KZO.

"Antes de decir que sí, lo primero que hice, y lo juro, fue llamarle y explicarle lo que me ofrecían y que no podía hacer las dos cosas. (…) Ella me dijo ‘La verdad es que me partís al medio pero esta radio no va para atrás ni para adelante. Hacé lo que te gusta hacer’", contó Dente.

"No sé si quiso infamarme… Me quedé sorprendido porque Marcela me podría haber dicho en ese momento ‘Tommy, la verdad que me parece que no tenés códigos, me parece que es inmoral, me parece que es poco profesional’, pero nunca me dijo nada", expresó Dente.

"Me extraña de Marcela, a quien quiero y respeto un montón, que haya contado parcialmente las cosas, una versión tan sesgada de las cosas. Te lo digo cariñosamente: tenés mi teléfono, y no entiendo que no hayas tenido el valor en estos seis años de llamarme para decirme que eso te había molestado", protestó el presentador antes de revelar una versión explosiva.

"¿Por qué intentás mancharme a mí? Quiero ser decoroso, porque tengo algo que es para fulminarla, pero no lo voy a hacer porque si bien no tuvo código, yo sí los tengo. Yo escuchaba como ella criticaba en las charlas de radio a un personaje muy importante de la tele. Pero lo hacía pelota, y ahora está laburando con él de nuevo", concluyó Tomi, refiriéndose claramente al regreso de la locutora al Bailando de Marcelo Tinelli.