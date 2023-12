Guillermo Francella pidió "acompañar" a Javier Milei y que "no le peguen de entrada"

Luego del estreno de la segunda temporada de la serie El Encargado y de la película Muchachos —documental en donde hace las veces de locutor— Guillermo Francella compartió reflexiones sobre su éxito y comentó la coyuntura nacional antes de la asunción del nuevo presidente, Javier Milei.

En diálogo con Radio Mitre, el actor se refirió al inicio de gestión del libertario y aseguró: “Le pido a dios que lo ilumine, que sea lo mejor para nuestro país. Que esté con la tranquilidad de tomar las mejores decisiones, que no haya obstáculos”.

“Estamos tan golpeados, tan lastimados, que lo que más necesitamos es que nos vaya fantástico a todos”, resaltó, y agregó: “Por la cantidad de sufragios que tuvo, ahora hay que acompañarlo. Lo único que falta es que de entrada se le empiece a pegar, al contrario, hay que colaborar, todos queremos lo mejor y alguna vez tiene que pasar”.

Francella habló también de la actualidad del país en términos más generales: “No quiero ser escéptico, sé que mucha gente con determinada edad piensa que no va a ver crecer al país, si es cierto que el momento es muy álgido. Los que tenemos hijos pensamos en que ellos puedan proyectar en este país. Que puedan trabajar, ahorrar, poder hacer una inversión en un departamento propio”, dijo. Y continuó: “Uno siempre se pregunta si va a pasar eso, cuándo se va a normalizar esto, pero no tengo esa desesperanza, yo quiero ser optimista”.

Sobre la nueva temporada de la exitosa serie El Encargado, de la cual es protagonista, el comediante aseguró: “Esta temporada se puso más picante. Mi personaje es empático, y angelador y oscuro a la vez”, y destacó: “La segunda temporada superó a la primera. Es como un programa que estuviera en televisión de aire, en prime time, por los momentos que me tocan vivir en la calle”.

Además, habló sobre la queja de un sindicato de porteros al momento de estrenar la serie por el polémico personaje. “El Sindicato de Porteros de Santa Marina fue quien se ofendió por el personaje, como si la ficción fuera una cosa real. Fue una cosa insólita, nos llamaron, no quisieron que salgamos en los medios, fue la mayor publicidad”, aseveró.

“Es ficción, sino se puede discernir entre ficción y realidad no podías hacer ni El Chavo. Fue un momento que se vivió que no podíamos creer, creíamos que era una cámara oculta”, lanzó, y contó que “en la calle los porteros me levantan el pulgar, se ríen mucho. Yo he tenido porteros que me ayudaron muchísimo, con toda la onda, también otros que tenían una oportunidad muy dura”.

Asimismo, anticipó que “hay posibilidades de que haya una tercera temporada, es algo de lo que se está hablando”.

Por último, habló sobre el estreno del documental “Muchachos” sobre los campeones del mundo en Qatar 2022 en el cual puso la voz en off. “Cuando me llamaron me dijeron querían que haya una voz familiar” explicó, y aseguró que “fue una explosión en los cines, es la tercera película más vista en su estrenos en la historia del cine argentino”.