Gustavo Poyet: "Si Baena le dijo eso a Valverde, Fede se quedó corto"

El actual técnico de la selección de Grecia, Gustavo Poyet, habló este domingo sobre la polémica que se suscitó con Federico Valverde y el volante de Villarreal, Alex Baena, luego de terminado el partido que los del submarino amarillo vencieron 3-2 de atrás por LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que la reacción del uruguayo, quien le propinó un puñetazo en la cara cuando se encontraba en la zona de los estacionamientos, varios minutos después de terminado el encuentro, se debió a que el futbolista del submarino amarillo le dijo en un partido anterior "llora ahora que tu hijo no va a nacer", cuando se especulaba que su pareja Mina Bonino había perdido el embarazo.

A su vez, como informó Referí, Baena expresó en sus redes sociales que no es cierto que él haya dicho lo que le endilga la prensa española y que no atacó verbalmente al uruguayo.

No obstante esto, el entrenador, quien tuvo un gran paso por Zaragoza en su época de futbolista, no ocultó su malestar sobre lo ocurrido.

“SI lo miro desde el lado de Valverde, hubiera hecho lo mismo. No tengo ninguna duda de que haya podido pasar. Si pasó otra cosa, ya veremos si va a algún lado, si hay investigación... Analizándolo desde lo que Fede dice que le dijo (Baena), creo que se quedó corto. Después, cada uno hace lo que quiera. Hay límites en hablar”, aseguró inicialmente Poyet, según informa este domingo el diario deportivo As de Madrid.

Y añadió: "Del otro lado dirán que no le dijo nada y que Valverde le pegó una trompada porque se le pasó por la cabeza. Si fuera un jugador conflictivo, podemos pensarlo. Si nunca hizo nada, que yo recuerde... Creo que lo más malo que se recuerda de Valverde es en aquel ‘foul’ contra el Atlético de Madrid que era el último hombre y bajó a Morata para que no hiciera gol. Eso es lo peor. Una acción de fútbol de bajar a uno para que no meta gol. Que de un día para otro, posiblemente, le pegue una trompada sin nada de por medio suena medio raro”.

El actual seleccionador de Grecia espera que lo sucedido no quede en nada y califica los hechos como “cosas que pasan en el fútbol”. “Habrá que esperar. No sé en que quedará. Espero que no quede en nada. Son cosas que pasan en el fútbol por una razón y algunos se las llevan mejor que otros”, sostuvo.