El impresionante cambio físico de un ex selección uruguaya sub 20 que dejó el fútbol y optó por el gimnasio

Fue capitán de las selecciones sub 16 y sub 17 de Inglaterra pero eligió jugar por la selección uruguaya, siguiendo los pasos de su padre. Luego, años después, dejó el fútbol profesional y se dedicó al gimnasio, logrando un impresionante cambio físico.

Hoy, con 27 años, es ayudante técnico y ha trabajado junto a su padre, entrenador reconocido.

El cambio físico

La historia y la transformación

Se trata, a grandes rasgos, de la historia de Diego Poyet, hijo de Gustavo Poyet, nacido en 1995 en Zaragoza, España, donde jugó su padre, que supo defender la selección uruguaya sub 20 tras descartar la opción de Inglaterra, donde era uno de los referentes en formativas.

“Fui capitán en el sub 16 y sub 17 de Inglaterra. Después de tener peritonitis nunca más me convocaron y hasta diría que me dejaron tirado. Pero igual Gareth Southgate me convocó a la sub 20 de Inglaterra”, contó Diego a radio Sport 890 en 2021, cuando vino a Uruguay como integrante del cuerpo técnico de Universidad Católica de Chile, que dirigía su padre, para enfrentar a Nacional.

En West Ham con Mauro Zárate

Tras la negativa inglesa, recibió el llamado desde Uruguay, donde seguían sus pasos

“Ahí me llamó Fabián Coito (quien era técnico de la sub 20 de Uruguay) y en mi club, el West Ham, me dijeron que podía jugar en Inglaterra pero no en Uruguay. Por suerte la selección uruguaya clasificó al Mundial y ahí fui”, añadió.

Con la celeste jugó el Mundial sub 20 de 2015 en Nueva Zelanda, en el que la selección llegó a octavos de final, con un equipo en el que estaban Nahitan Nandez, Gastón Pereiro, Rodrigo Amaral, Mauro Aramabarri y Kevin Méndez, entre otros.

Poyet en la celeste

"Estaba mal de la cabeza"

Poyet hijo siguió jugando en West Ham hasta que en 2017 rompió su contrato y pasó a Godoy Cruz de Argentina, donde no pudo jugar y comenzó su transformación.

Poyet en la celeste

“Cuando estaba en Godoy Cruz no podía jugar por el tema de los cupos de extranjeros”, contó. “El club conmigo, todo bien, pero fueron los peores ocho o diez meses de mi vida. La empecé a pasar mal en todo, no era que la pasaba mal entrenando. También en la casa. Decir que estaba deprimido es una palabra muy fuerte, creo que no llegué a ese extremo”, detalló.

“Ahí fue cuando de a poquito empecé a ir al gimnasio, como no tenía nada que hacer, para pasar tiempo, para hacer algo, estaba mal de la cabeza. Y ahí me empezó a gustar de a poquito el gimnasio”, agregó.

Diego Poyet en la selección de Grecia

Cuando jugaba en Pafos de Chipre, también iba al gimnasio. “Iba todas las tardes y estaba solo. Siempre trataba de mejorar de alguna forma para sacar ventaja en el fútbol y no me di cuenta de que el gimnasio me gustó más, más y más y llegó el momento de la decisión que tomé. Estudié nutrición, esto, lo otro y acá estoy”, contó.

Hoy Diego Poyet forma parte del cuerpo técnico de su padre en la selección de Grecia, donde los uruguayos están teniendo una destacada actuación.