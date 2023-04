Gutiérrez contó la función que tendrá Chory Castro en Nacional y lo comparó con un ídolo

Gonzalo Castro puede volver a Nacional a mitad de año. El técnico Álvaro Gutiérrez le pidió a los dirigentes que hagan el esfuerzo, si bien el delantero de 38 años tiene contrato vigente con River Plate.

El entrenador tricolor contó cuál es la función que quiere que cumpla en Nacional y lo comparó con uno de los grandes ídolos de los hinchas tricolores.

"Gonzalo es un jugador que me gusta porque lo conozco y puede sumar mucho, no solo adentro de la cancha sino afuera, y puede potenciar a otros jugadores. Hugo De León cuando jugaba potenciaba mucho a los jugadores de al lado, yo era uno, ordenaba, jugá a un toque; a Soca también. Siempre le digo al Chory que tiene que cobrar la mitad del pase de Viña, porque lo potenció mucho. Es un jugador con experiencia que cuando le das la pelota no le quema, tiene pierna zurda, natural. Puede potenciar a Cándido, a Almeida, o al lateral que juegue", manifestó Gutiérrez en Sport 890.

Foto: Leonardo Carreño.

Castro es actualmente figura en River Plate

Admitió que el nombre de Castro es el único que habló con los dirigentes: "Estamos de acuerdo, tratamos de manejarlo con mucho respeto, porque juega en River y tiene contrato".

De todas formas, si bien aún falta para el final del Apertura, "los comentarios que he hecho y recibido, hay buena onda", dijo el técnico.

La salida polémica de Chory Castro de Nacional

Gonzalo Castro se fue de Nacional a fines de 2020, luego de un acto de indisciplina (ingresaron mujeres al hotel) en el que jugadores y funcionarios violaron el protocolo sanitario en la burbuja en que concentraba el club.

La directiva tricolor resolvió no renovar ninguno de los contratos que vencieron el pasado 31 de diciembre de 2020, con excepción del de Felipe Carballo.

Clásico de 2020

"El lunes después del clásico hubo una charla con todo el equipo, el que quiso dar su opinión la dio y el que quiso disculparse lo hizo. Ahí se comentó que el tema se cerraba ahí, por el bien de la institución. Pero después salió esta noticia donde si bien hay errores importantes se tiró la noticia con un grado de maldad de parte de fuentes tricolores al amigo de ustedes que sacó la noticia. El que dio esa noticia se esconde. La noticia dice que 12 jugadores estuvieron de fiesta con tres mujeres, y al no dar nombres todos tuvimos problemas en las casas", afirmó el Chory en aquel momento.

Los jugadores que no renovaron además del Chory fueron Ayrton Cougo, Santiago Rodríguez, Rodrigo Amaral, Agustín González, Claudio Yacob, Sebastián Fernández, Mathías Suárez, Luis Mejía, Miguel Jacquet y Paulo Vinicius.