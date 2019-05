Gutiérrez: "Tengo el 80% del equipo del clásico definido"

Tras empatar 1-1 con Cerro Porteño este martes por la Copa Libertadores, el entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez pondrá el foco definitivamente en el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo a la hora 15.

"Ya se empezó a preparar desde la conformación del equipo para este partido", reveló el entrenador tricolor en conferencia de prensa.

Nacional alineó solo a dos titulares. Uno, Felipe Carvalho, salió en el decurso del segundo tiempo y el otro, Santiago Rodríguez, se irá el viernes con la sub 20 a jugar el Mundial de Polonia.

Para jugar contra Peñarol, Gutiérrez dijo: "Tengo el 80% del equipo del clásico definido. Hay que buscar le mejor opción para sustituir a Santi, la mayoría ya está pero hay que definir la estrategia; de acuerdo a las características del jugador que entre armaremos el sistema".

Matías Zunino por su probada calidad, Sebastián Fernández por experiencia, Kevin Ramírez por su buen momento y Brian Ocampo por sus características, son las opciones que baraja Gutiérrez para sustituir a su joyita.

Gutiérrez volvió a quitarle relevancia al valor histórico que tendrá el clásico del domingo por ser el primero que se dispute en el estadio de Peñarol. "Yo lo que quiero es ganar, sea acá, en el estadio de ellos o en el Centenario. Lo demás es anecdótico. A veces me preguntan sobre mi historial en los clásicos, pero cada partido es diferente y lo que quiero es ganar y no mirar la historia pasada. Sé que es un clásico que va a a marcar un poco, pero no me saca el sueño eso".

El mismo discurso que dio el sábado tras la goleada contra Progreso.

El entrenador de los albos contó cómo evolucionan dos de los jugadores que quedaron afuera del plantel para jugar contra los guaraníes: "Rafael García sufrió una lumbalgia y viene mejorando, pero no lo quisimos exponer. Pudo haber jugado pero eso podría haber perjudicado su recuperación. Guillermo Cotugno venía con fiebre antes de jugar el sábado y jugó algunos minutos, pero le aparecieron anginas nuevamente y volvió a hacer fiebre".

También dijo que no utilizó a Matías Zunino, Gonzalo Bergessio y Guzmán Corujo para que no acumularan tarjetas amarillas que hubieran motivado su suspensión para jugar la ida de los octavos de final. "Además, Bergessio y un cuadro paraguayo es una mala combinación porque Gonzalo tiene un juego de ir y chocar y era muy probable que viera amarilla".

El empate contra Cerro Porteño lo dejó muy satisfecho por el hecho de haber jugado con suplentes: "Estoy muy contento, el equipo jugó con jugadores que no venían teniendo continuidad y Cerro Porteño trajo lo mejor que tenía y le plantamos cara. En el primer tiempo nos costó generar juego pero en el segundo con variantes ofensivas terminamos con las mejores opciones de gol y al final con chances de ganarlo. Me deja satisfacción saber que el plantel es muy rico y me dan muchas opciones".