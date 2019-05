Gutiérrez: "Ganar el primer clásico de visitante no me genera nada, es anecdótico"

"Ser el primer técnico que pudo ganar (el primer clásico en el Campeón del Siglo) no me genera nada" dijo Álvaro Gutiérrez en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Progreso. Y agregó: "Quiero tratar de ganar sea donde sea, principalmente porque estaríamos achicando tres puntos, es lo que más me interesa, lo otro es todo anecdótico", subrayó el entrenador tricolor.

Nacional venció este sábado 4-0 a Progreso por el Apertura, el martes enfrenta a Cerro Porteño por la Copa Libertadores y el domingo juega contra Peñarol el primer clásico que se disputará en el estadio carbonero.

Sobre la victoria abultada frente a los gauchos del Pantanoso, Gutiérrez señaló: "Estoy contento por varios factores, lo primero son los tres puntos que necesitábamos, después por mantener el arco en cero. El resultado fue un poco mentiroso porque se abrió muy rápido el partido y eso hizo que Progreso viniera más desesperado y en dos o tres jugadas que estuvimos finos marcamos. No la pasamos bien por mucho tiempo, las pelotas quietas debemos mejorar, hoy no estaba Rafa que aporta altura y nos cabecearon varias veces. Pequeños indicativos que marcan que no todo fue bueno".

Admitió que este sábado puso en cancha el mejor equipo que tenía disponible, teniendo en cuenta también los dos partidos que se vienen: "No quisimos arriesgar alguno que estaba sentido porque viene una seguidilla de partidos, Cerro Porteño y el clásico. Vamos a tener gente recuperada y a partir de hoy pensar en Cerro Porteño y en el clásico, porque si bien es importante tener un buen resultado con Cerro Porteño, clasificados ya estamos. Nada asegura que siendo primeros vas a tener rivales más fáciles, todos los que clasificaron son buenos".

Informó que sacó del campo a Guzmán Corujo porque estaba "cargado" y explicó porqué terminó el Chory Castro de lateral izquierdo: "Viña y Zunino tenían amarilla, y como el partido nos permitía hacer un poco de inventos preferimos estar seguros que podíamos contar con los dos en el clásico".