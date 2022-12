Habló Daniel Siebert, el juez alemán que perjudicó a Uruguay en el partido ante Ghana

El juez alemán Daniel Siebert dio este miércoles unas breves declaraciones al diario Bild de Alemania poco después de que se conociera que FIFA lo eliminó de la lista de árbitros que siguen en carrera en el Mundial de Qatar 2022.

"Sí, así es. El torneo ha terminado para mí. He conseguido mi objetivo deportivo con dos partidos en este Mundial. Me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible esta experiencia especial en el torneo para mí. La retroalimentación positiva me hace optimista sobre el futuro. ¡Pero ahora espero con ansias a mi familia y las vacaciones juntos!", declaró Siebert, de 38 años.

A diferencia de lo que hizo públicamente el juez iraní Alireza Faghani, quien pidió disculpas por su actuación en el Mundial donde también perjudicó a Uruguay cobrándole a Portugal un inexistente penal de José María Giméne, Siebert no hizo autocrítica de su actuación ni tampoco pidió perdón.

En el partido contra Uruguay cobró un penal de Sergio Rochet por un mínimo contacto contra Mohamed Kudus pero no utilizó el mismo criterio para sancionar una falta -tan fina como el penal cobrado a Ghana- contra Darwin Núñez. En ambas se apoyó con el uso del VAR. Además, no sancionó con tarjeta a Federico Valverde cuando este le gritó en la cara el penal que Rochet atajó y pasó por otro un claro penal sobre Edinson Cavani en el cual no contó con el llamado del VAR desde donde tampoco advirtieron la infracción.

El juez permitió el juego duro contra Luis Suárez, pero amonestó al uruguayo cuando pateó una pelota luego de cobrada una falta.

La falta de control que tuvo sobre el partido fue tal que sobre el final varios jugadores de Uruguay se le fueron encima en protestas desmedidas. Ahí amonestó a José María Giménez y Edinson Cavani, mientras que Diego Godín lo tomó del brazo y Fernando Muslera le protestó.