Mundial Qatar 2022: las disculpas del árbitro iraní que se equivocó en el penal de Josema que eliminó a Uruguay

El experiente árbitro iraní, Alireza Faghani, quien dirigió el partido en el que se dio el triunfo por 2-0 de Portugal ante Uruguay en el Grupo H del Mundial Qatar 2022, fue enviado a casa este miércoles por parte de la FIFA por su mal desempeño en el certamen, como informó Referí.

Faghani sancionó contra Portugal un penal de José María Giménez que luego el jefe del Departamento de Arbitraje FIFA, Massimo Busacca, reconoció que estuvo mal cobrado.

El penal fue transformado en gol por el portugués Bruno Fernandes y fue el que finalmente dejó fuera a Uruguay de la Copa del Mundo Qatar 2022 por diferencia de goles con Corea del Sur que le ganó en la hora a los lusos en la última fecha de la llave.

Este miércoles, en lo que fue su despedida del Mundial, el iraní escribió una autocrítica a lo que fue su desempeño.

El mensaje que subió a Instagram en la tarde uruguaya de este miércoles el árbitro iraní Alireza Faghani

En su cuenta de Instagram, expresó: "Saludos y voluntades. El último día de mi presencia en el Mundial de Qatar. Antes de decir nada, me disculpo por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez. Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero "todo final es un nuevo comienzo" siempre ten un buen final, si no está bien, "no es el final" así que sigue adelante. 🙌🏻🤟👆".