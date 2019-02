Habló la madre de Natacha Jaitt: "Hay dudas de un posible homicidio"

Aliza Damiani, madre de la modelo y conductora argentina Natacha Jaitt, habló por primera vez de la muerte de su hija y señaló la posibilidad de que se pudiera tratar de un asesinato.

La hipótesis que maneja la policía bonaerense –tras la autopsia realizada en la morgue judicial de San Fernando– es que Jaitt murió por un accidente cerebrovascular generado por el consumo de alcohol y drogas; además, se detectó que su corazón estaba deteriorado.

El cuerpo de la modelo no presentó indicios de haber sido violentada. No obstante, su familia no descarta la posibilidad. "Hay dudas sobre lo que pasó, de un posible homicidio", expresó Damiani en la radio argentina LT9 y agregó: "Nos preocupaba enormemente a todos lo que podía pasar por todas las denuncias que había hecho. Todos le planteábamos este punto, pero era imposible pararla porque tenía una convicción muy fuerte".

“Lo que más se nota es la contradicción de los testigos de lo que pasó esa noche y todo eso llama la atención. Nosotros tenemos una profunda fe en la justicia y sabemos que el fiscal es una extraordinaria persona porque hay muchas contradicciones y cuando lleguen los estudios patológicos también queremos despejar dudas", continuó la madre de Jaitt.

La mujer –que es exdiputada provincial por el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe– aludió a la posible existencia de “una mano negra detrás de los estudios".

"Su celular estaba en el auto del productor. No muestran las cámaras, en lo que mostraron, gracias a Dios que yo no lo vi, ella aparece agonizando. Hablan de una falla multiorgánica pero todo eso se podría haber evitado si hubiese sido asistida enseguida", dijo Damiani.

Querida hija Natacha con nosotros siempre Te amamos Mama @ulisesjaitt pic.twitter.com/bWYQneTCRZ — Aliza Damiani (@alizadiputada) 25 de febrero de 2019

Por otro lado, la madre de Jaitt habló de su dolor y destacó las cualidades de su hija: "A medida que pasan los días es más duro el dolor que tengo. (…) Era una mujer sumamente inteligente, siempre lo demostró y ella ya veía con un perfil de lucha, fue una excelente artista plástica, tenía una voz espectacular, era muy completa y nosotros veíamos en ella esa inteligencia que le jugó un mala pasada".