Encontraron muerta a la mediática Natacha Jaitt

La mediática presentadora de radio y televisión argentina Natacha Jaitt, de 41 años, fue hallada muerta este sábado de madrugada por causas que aún se desconocen. Estaba en un salón de eventos en Villa La Ñata, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Según informó el diario La Nación, el dueño del lugar y otro hombre llamaron al 911 cuando ella se desvaneció. Cuando la policía llegó a la casa, la encontró "recostada" en una cama y una médica del Servicio de Emergencias constató que estaba muerta.

Peritos médicos y personal de la Policía Científica verificaron que el cuerpo de Jaitt no presentaba "signos de violencia externos". También tomaron una muestra de cocaína "de las fosas nasales de la víctima”.

Según fuentes de la Policía bonaerense contactadas por Todo Noticias, el fallecimiento de Jaitt pudo ser un accidente cerebro vascular ocasionado por la ingesta de alcohol y drogas, dato que deberá ser corroborado por la autopsia.

Su abogado Alejandro Cipolla aseguró que la vedette “pudo haber sido víctima de un delito”. El abogado aseguró: “Ella no consumía cocaína. Tenía una afección y no podía consumir”.

Muchos usuarios de redes sociales recordaron un tuit de abril del año pasado de la conductora en la que ella sugería que podía ser asesinada. “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, escribió el 5 de abril de 2018.

Recientemente, Jaitt había denunciado que fue abusada sexualmente por un director de cine y un amigo de este. El año pasado, además, denunció que tenía información vinculada a los casos de abuso sexual en las inferiores del club de fútbol Independiente y señaló a varios famosos.