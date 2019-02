Lo que pasó la noche en la que murió Natacha Jaitt, según testigos

La modelo, conductora y mediática argentina Natacha Jaitt fue encontrada muerta el sábado de madrugada en un salón de eventos en Tigre. Mientras la policía bonaerense investiga lo ocurrido para determinar la causa oficial de muerte, bajo la hipótesis de que murió por un accidente cerebrovascular producido por el consumo de alcohol y drogas, los testigos que la acompañaban esa noche relataron lo sucedido. Además, el colectivo Actrices Argentinas publicó un comunicado exigiendo la investigación de lo ocurrido.

Si bien ya se determinó que Jaitt murió a causa de una falla multiple de sus órganos, y que su corazón estaba deteriorado, así como tenía una hemorragia interna en sus trompas de Falopio, se está reconstruyendo la noche de su muerte. Junto a ella estaban otras cinco personas, quienes declararon ante la Justicia, contando lo sucedido: Guillermo Rigoni, el propietario de Xanadú, el salón donde se produjo su muerte; sus amigos Gaspar Fonolla y Gustavo "Voltio" Bartolín, Jesús Velaztiqui, socio y productor de Jaitt, y Luana, una prostituta de 19 años.

La familia de la fallecida considera que hay contradicciones en las declaraciones, y espera que las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad ayuden a completar los vacíos en el puzzle, sobre todo vinculado al tiempo que pasó entre que se encontró a Jaitt y se llamó al 911.

Las declaraciones de los testigos señalan que desde que Jaitt llegó junto a Velaztiqui a Xanadú, consumió champagne, cocaína y LSD. Fonolla relató que la mediática llegó al salón con la intención de concretar la realización de un evento allí, y que ya desde el momento en el que llegó comenzó a consumir las drogas proporcionadas por "Voltio" Bartolín, al igual que el resto de los presentes. "No vi que Natacha llevara drogas", declaró, según recoge Infobae.

En un momento se fue con Rigoni a recorrer el salón y la casa de este, que volvió solo al encuentro de los demás, anunciando que Jaitt se había quedado durmiendo en la residencia. En ningún momento la notó alterada por el consumo, y dijo que murió luego que él se fuera de Xanadú. "Por lo que vi y lo que estuve, nadie es culpable de la muerte de esta chica, a mí parecer, ya que nadie la obligó a nada", dijo Fonolla.

Luana relató que Jaitt consumió la mezcla de drogas y alcohol mencionada, y que cuando ella se descompuso, se fue del lugar con Bartolín. "Enseguida escuché desde abajo los gritos de 'Voltio' que me llamaba y me dijo que nos fuéramos rápido porque la otra chica se había descompuesto y que iba a venir la ambulancia. Insistía desesperado en que nos fuéramos del lugar". Bartolín corroboró esas declaraciones, contó que había intentado reanimarla y al no tener éxito llamaron a una ambulancia. Sin saber qué tan grave era la situación, se fue de Xanadú para que al llegar las autoridades no lo encontraran con las drogas.

Rigoni agregó en su declaración que "Natacha ya llegó de entrada recontra acelerada, ella ni comió sushi, estaba muy drogada". "Desde el momento que llegó la noté acelerada, hablando a mil, exaltada, y visiblemente bajo los efectos de la cocaína, lo que puedo notar por mi propia experiencia", dijo. Y contó que junto a Velaztiqui intentaron reanimarla luego de verla inmóvil durante un largo rato.

Nuestras condolencias a la familia de Natacha Jaitt.

De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen. https://t.co/XcMOKuj47m — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 23, 2019

El domingo, en tanto, el colectivo Actrices Argentinas publicó un comunicado en sus cuentas de redes sociales exigiendo la resolución del caso y que no se usara la imagen de la mediática en situaciones morbosas, como la denunciada en la jornada de su muerte, en la que Walter Roldán, un agente de la policía local, tomó fotos del cadáver sin permiso.

Jaitt había criticado al colectivo, acusándolo de no respaldarla al denunciar a dos hombres por violación. "Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano", dijo en ese momento.