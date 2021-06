Heber dijo que sacarán pintada de frase de Larrañaga si para el Parlamento es inconstitucional

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que la pintada con la frase del fallecido ministro Jorge Larrañaga "hay orden de no aflojar" que fue plasmada en una dependencia policial será retirada si el Parlamento se pronuncia en el sentido de que no hay ley que lo respalde. De hecho, Heber opinó que no "hay ninguna ley" que habilite a plasmar esa frase en dependencias policiales, en consonancia con lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou este martes en Subrayado.

La pintada con la frase de Larrañaga fue realizada la semana pasada en la zona 5 de Montevideo, ubicada en la calle Magallanes y desde donde salen los móviles que trabaja en el sistema de patrullaje PADO. "Si no hay un marco legal la tenemos que sacar. Vamos a esperar a que el Parlamento se pronuncie", dijo el ministro luego de mantener un encuentro con los jefes de zona de Montevideo este martes. De todos modos, informó que la Dirección Nacional de Policía advirtió al cuerpo que "este tipo de frases no podían reproducirse en dependencias policiales". "No hay ninguna ley que habilite... con lo linda que es la frase y con el recuerdo y el cariño de quien la pronunció, que es lo que está rodeando este tema que uno tiene que comprender pero no es legal. No está dentro de las normas que la institución policial tiene por más que sean lindas, y célebres, y cariñosas porque vienen de alguien que la policía quiso mucho", afirmó Heber. El Movimiento de Participación Popular pidió al Ministerio que revele quién dio la orden de pintar la frase. En el sector mayoritario del Frente Amplio consideraron que la pintada constituye una "clara" violación al artículo 77 de la Constitución, en una acción a la que también señalaron como un "flagrante" apartamiento de las normas jurídicas por tratarse de una "frase política-partidaria", según surge de un pedido de informes presentado en el Parlamento.