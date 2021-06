"Hay orden de no aflojar": a Lacalle Pou no le "parece bien" la pintada con frase de Larrañaga en sede policial

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes a la pintada que la Policía realizó en la sede del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo en homenaje a Jorge Larrañaga, y dijo que, pese a ser una explosión "de afecto" y de querer "manifestarse" en agradecimiento al fallecido ministro del Interior, no le pareció "bien" la decisión.

"No le saco la cola a la jeringa; no me parece bien. Sé que fue algo autoconvocado, hablé el sábado con una de las personas que lo escribió. Fue una explosión de afecto, de manifestarse y de agradecimiento", dijo en entrevista a Subrayado de Canal 10.

Y continuó diciendo que, aunque no se esperaba la pregunta, tiene claro que las normas le prohíben a los funcionarios policiales llevar adelante actividades proselitistas, como pintar una frase adoptada por el exministro, acompañada de sus iniciales, en un edificio público.

"Esa sí que no la tenía que me la ibas a preguntar", le dijo a la periodista Blanca Rodríguez. Y reafirmó: "Pero no, no me parece bien".

La conductora le contestó que, en realidad, él no tenía prevista ninguna de las preguntas que recibió durante la charla. Y, entre risas, el mandatario aclaró: "No, eso está claro. miren que no... pero no la tenía en mente. A esa no la tenía. Yo practico para estas cosas, no vengo rifado a esta altura".