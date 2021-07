Heber, en defensa de la LUC: "Hemos capturado a asesinos pidiendo los documentos"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comentó este martes en una conferencia de prensa las dificultades que implicaría que se derogue la Ley de Urgente Consideración (LUC) para la policía y el ministerio, ya que de los 135 artículos que se quieren derogar, los aspectos de seguridad se concentran en la mayor cantidad de artículos impugnados.

De acuerdo con lo que planteó el expresidente Julio María Sanguinetti en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Heber expresó que a la hora de combatir delitos, "si se derogan los artículos de la LUC, nos sacan herramientas fundamentales". Puntualmente se remitió al artículo 43 del capítulo III de detenciones, donde se indica que las personas deben identificarse cuando la Policía lo requiera. El jerarca agregó: "Hemos capturado a asesinos pidiendo documentos".

Con respecto a este mismo artículo que está impugnado mencionó la decisión de Fiscalía de imputar a los dos policías por abuso de funciones tras la muerte de un joven de Durazno de 20 años, que falleció en un accidente luego de una persecución policial. Los policías de tránsito le habían pedido que se detenga y al no hacerlo comenzó la persecución. Con respecto a esto, Heber afirmó que apoya a los funcionarios y que le alarma que la fiscalía "ate así de pies y manos a la policía". Agregó que "la gente trabajadora no tiene problema con que la paren" en la calle, y que "la policía no se va a quedar estática".

Finalmente destacó que en la LUC no hay ningún artículo "que diga que la policía va a tener gatillo fácil". Reclamó también que "la Policía actúa como la ciudadanía está pidiendo que actúe", y que resulta contradictorio que se les reproche por su accionar.