Heber ratificó que “no hubo un tratamiento especial” en el trámite del pasaporte de Marset

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reafirmó este lunes que “no ha habido ningún tratamiento especial” en el trámite del pasaporte otorgado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ni en el Ministerio del Interior ni en Identificación Civil. El jerarca ratificó lo que declaró en agosto en el Parlamento.

“Sí hubo una entrevista de un jerarca separado del cargo. Hicimos una investigación como corresponde, producto de que trató de apurar ese pasaporte”, recordó. Y anunció la separación de cargo del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), Alberto Lacoste.

“No tengo nada que rectificar, mantengo exactamente lo que dije porque dije la verdad. No hubo un tratamiento especial”, expresó Heber. Y sumó que ese día que ingresó el trámite para el pasaporte del narcotraficante, fue junto a otros 294 documentos de ese tipo. “Entraron y salieron todos de la misma forma”, ratificó.

Heber informó durante la interpelación en el Parlamento que supieron que había existido una comunicación entre DNIC y Policía Científica por tres pasaportes que se "intentaron apurar", entre ellos el de Sebastián Marset.

Heber dijo que se dispuso un sumario e investigación de urgencia y se desplazó a Lacoste de su cargo por no haberlo informado acerca de esta comunicación. "Se nos dice que esto es usual, es común, no sé, no me importa, no se me había informado", expresó entonces.