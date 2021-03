Nacional > MALDONADO

Hijo de Mónica Gonzaga, sobre la fiesta clandestina: "Merezco ser condenado y me la voy a bancar"

"Merezco ser condenado y me la voy a bancar toda como un caballero. Si me tengo que ir del país, me iré y pediré perdón a todos los uruguayos", dijo Adriano Sessa