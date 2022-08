Histórico aumento de los alquileres en Nueva York y otras ciudades

Los precios de los alquileres han subido en todo Estados Unidos, pero sobre todo en ciudades donde ya eran caros, como Nueva York. A medida que terminan los contratos de arrendamiento de la era de la pandemia, los inquilinos de la Gran Manzana enfrentan una subida histórica en los precios que, en algunos casos, supera los US$ 5.000 mensuales, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el alquiler nacional en julio se ubicó en un promedio de US$ 1.879 al mes de julio, un 12,3% más que hace un año, haciendo que los inquilinos estadounidenses perciban un incremento en sus contratos de arrendamiento de alrededor de US$ 300 por mes sobre el valor anterior según el portal estadounidense realtor.com.

Cathy Linch tuvo que abandonar en junio la casa en la que vivía. Cuando llegó a ella durante la pandemia, su arrendatario le dijo que le mantendría el precio, o que quizá, como mucho, le subiría la renta un 8%.

Pero cuando hace dos meses quiso renovar su contrato, el propietario le dijo que el aumento sería de un 65%, llegando a los US$ 2.800 mensuales. "Yo no me sentía capaz de pagar eso sola, es que es imposible¨, según consigna el portal France 24.

Los neoyorkinos lo tienen cada vez más complicado para encontrar opciones, como lo confirma la bróker de Real Estate, Gia Ann Curatola, quien asegura que la guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de interés y la inflación han creado una gran incertidumbre en el mercado inmobiliario.

Los estadounidenses ahora prefieren alquilar en vez de comprar, y la demanda se ha duplicado, afirmó. "Eso contribuye a rentas muy altas porque hay un aumento de la demanda sin que haya al mismo tiempo un aumento de la oferta", agregó.

La situación es tal que incluso el ayuntamiento de Nueva York ha reforzado la promoción de la lotería de viviendas económicas que ofrece la ciudad. "Después de la pandemia, los nuevos precios de apartamentos y edificios han tenido un gran impacto y ésta siempre ha sido una opción que ha estado allí, solo necesita que la gente se entere", cuenta Grabriel Di Gennaro, voluntario de la fundación Fundavenyc.

¿Un mejor panorama en los próximos meses?

Según los expertos, la situación podría empezar a mejorar el próximo mes, cuando se espera que los alquileres empiecen a estabilizarse.

Danielle Hale, economista jefe del portal estadounidense realtor.com considera que "los datos de julio muestran que el crecimiento de las rentas se está estabilizando a un ritmo relativamente más lento que en 2021".

La encuesta trimestral del portal de alquiler y venta de inmuebles Avail también mostró que los precios se mantuvieron estables en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior después de los elevados costos de enero y abril.

¿Ha entrado EEUU en recesión, sí o no?

La revisión de los datos preliminares del PIB del segundo trimestre del año, publicada este jueves, muestra que la contracción de la economía se produjo a un ritmo más moderado del inicialmente señalado, aunque el descenso, del 0,1% (no del 0,2% como se publicó a finales de julio), confirma el segundo trimestre negativo consecutivo. Esto, para la teoría, significa recesión técnica. El diagnóstico, no obstante, tendrá que esperar hasta que la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, en sus siglas inglesas) acuñe dentro de unos meses la calificación definitiva. Los datos se revisarán nuevamente en septiembre, según consigna la corresponsal de El País de Madrid, María Antonia Sánchez-Vallejo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha informado de que el PIB, ajustado a la inflación, cayó un 0,1% en el segundo trimestre del año y un 0,6% en términos anualizados. Este dato supone una mejora de tres décimas frente a la primera estimación de julio (del 0,9%), y está muy por debajo del 1,6% del primer trimestre.

La cifra supone un aumento leve de los datos proporcionados por el gobierno el mes pasado, pero aún implica una contracción. Recesión o no, otros muchos indicadores del comportamiento de la economía, a la cabeza de todos ellos la fortaleza del mercado laboral, parecen desmentir el escenario más sombrío. Si bien la contracción del PIB durante dos trimestres seguidos cumple con la definición de recesión técnica, el resto de datos apunta a un ritmo más lento de expansión de la economía, en lugar de una recesión.

La revisión del PIB del segundo trimestre refleja que las ventas minoristas fueron más sólidas de lo que se informó inicialmente en mayo, y esa fuerza persistió durante junio y julio. La producción industrial alcanzó un máximo histórico en julio, mientras que el gasto empresarial se mantuvo. El mercado laboral sigue generando puestos de trabajo y la tasa de desempleo es del 3,5%.