Homenchenko: su dura infancia cenando arroz con leche y el sueño de comprarle la casa a su madre, que tiene cáncer

El juvenil de Peñarol, Santiago Homenchenko, reflexionó sobre su infancia y las dificultades económicas que sufrió en Mercedes, en el departamento de Soriano. "Muchas veces no comimos como es la vida acá en Uruguay, la mayoría de la gente tiene problemas. Desde los seis años que arranqué en el baby le prometí a mamá que iba a sacar adelante a todos. Pasamos noches sin comer, comiendo arroz con leche o leche con maicena dulce que también quedaba rico. Pero esas cosas te van dando personalidad", relató en una entrevista con Radio Carve.

"Cuando quedé libre de Danubio a los 15, tuve que trabajar, porque mi mamá no tenia. Éramos pobres pero no dábamos pena. Yo trabajé para comprar mis bermudas, mis championes, teníamos lo justo y lo necesario. Eso te va enfrentando con la realidad", agregó el juvenil de 19 años.

"Las cosas que pasé yo con mi familia me dio mucha fortaleza, mucha resistencia", sostuvo y agregó que su sueño máximo es comprarle una casa a su madre . "Debuté en la Primera de Peñarol y debuté jugando en copa internacional, ya me puedo morir tranquilo. Pero sin duda, lo que yo más quiero es regalarle una casa a mi madre. Invertir en algo que me ayude a que mis hermanos estén dentro de eso para que también les de un un ingreso. Que podamos vivir bien, yo cargo con eso en el hombro y lo creo posible", afirmó.

El juvenil relató que con su primer sueldo ayudó a su madre, que no puede trabajar debido a que tiene cáncer. "Siempre ayudando a mamá y pude sacar a comer a mi madre y a mi novia. Siempre era mitad y mitad o íbamos a comer un pancho en la plaza porque no había", relató.

Homenchenko debutó este semestre en Peñarol y es uno de los juveniles que ha tenido más participación desde la llegada de Alfredo Arias.

Tras el clásico de verano, el juvenil le dedicó el triunfo clásico a su madre, quien realiza un tratamiento contra el cáncer.

“Los invito a ser de Peñarol”, comenzó en su mensaje. “El clásico se viene a Los Aromos”, agregó.

“Con mi mami recién salida de una QUIMIO, jugar y ganar mi primer clásico estando vos presente, disfrutando de toda esta gente loca, es lo más hermoso que me pudo pasar como hijo”, señaló.