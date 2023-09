Horas de descanso, tiempo "muerto" y controles: los reclamos de los trabajadores de los ómnibus por carretera

Se levanta de madrugada, sale hacia la terminal de Rivera mientras casi toda la ciudad duerme. Son las dos de la madrugada. Pone primera y arranca el ómnibus que manejará durante las próximas seis horas para recorrer los 509 kilómetros que separan al departamento fronterizo de la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Lleva a más de 50 personas a bordo.

Llega sobre las ocho de la mañana a Montevideo. Agarra sus cosas, se va a una pieza a descansar, a hacer lo que le dicen en el rubro “el pernocte”. Necesita descansar porque dentro de 10 horas, es decir, a las seis de la tarde, tiene que volver a sentarse en el ómnibus, poner primera, recorrer 509 kilómetros, manejar seis horas más.

Así es la rutina promedio de un chofer de ómnibus interdepartamental, según lo narraron los trabajadores a El Observador. "Hay pocas empresas que tienen regulada la jornada laboral. No es una jornada normal. No trabajamos por horas, trabajamos por kilómetros. Una jornada puede ser de seis horas hasta una jornada de más de 24 horas, no de trabajo continuo, sino desde que salimos", explicó Nicolás Peralta, de la Coordinadora del Interdepartamental.

Según Peralta, las 10 horas de espera que el chofer del ejemplo tiene en Montevideo “no son pagas, no generan aportes, son horas muertas”, es tiempo en el que la persona está lejos de su lugar de residencia –en el caso de los choferes que viven en el interior– y que están “a la orden” de la empresa, algo que para los trabajadores “no es un descanso”.

Las condiciones laborales de los choferes de ómnibus por carretera volvieron a ponerse en discusión luego de que se registraran tres accidentes en cuatro días en diferentes rutas y con distintas empresas vinculadas.

El domingo 10 una mujer murió luego de que un coche de la empresa CUT en el que viajaba volcara en Rivera. Un día después un ómnibus de Turil despistó y volcó en Tacuarembó y dejó a 25 personas lesionadas. El martes siguiente un ómnibus de Colonia Express embistió a un auto y dejó a su conductor hospitalizado.

El abogado de la empresa Turil, Alfonso Suárez, explicó a El Observador que efectivamente el laudo es por kilómetros, pero que allí se suman otros rubros como la nocturnidad, las horas extras y la compensación "por estar fuera de su base laboral", es decir, por el tiempo que los trabajadores pasan en el alojamiento que les brinda la empresa en una ciudad en la que no viven.

Suárez ejemplificó: "Llega a las 7 de la mañana y sale a las 18 horas. En ese puente va a alojamiento y duerme. Puede ser que esté fuera de su base laboral dos días, por ejemplo y recibe una compensación por ello".

Desde la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) indicaron que algunas empresas de ómnibus no "les dan el día de descanso" a los conductores, ni tampoco existe una "rotación", lo que lleva a que el trabajador no sepa "cuándo va a salir y a qué hora".

Sin embargo, desde las empresas negaron que esto sea así. La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) que nuclea a los empresarios no quiso responder a los reclamos ni hacer declaraciones a la prensa respecto a los tres accidentes recientes.

Fuentes de la asociación dijeron que las empresas tienen “muchos controles” de parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transporte –como que haya cinturones de seguridad en todos los asientos, por ejemplo– y criticaron que el sindicato no reconozca que los accidentes en las rutas descendieron en los últimos años. A su vez, aseguraron que en ninguno de los tres accidentes influyó el factor de las horas de descanso de los choferes, que cumplían con las ocho horas.

Suárez, de la empresa Turil, contó que desde el 2011 prohibieron los "rebotes vacíos", es decir, cuando el chofer tiene que volver a su lugar de residencia con el ómnibus sin pasajeros. En esos casos, la empresa igual exige que los trabajadores cumplan con las horas de descanso en el alojamiento. Pero, según lo trabajadores, eso no ocurre en todas las empresas.

El director General de Transporte por Carretera del MTOP, Carlos Flores, explicó que pese a que las condiciones laborales no son competencia de ese ministerio, también se hacen controles y que en el caso de los tres accidentes de CUT, Turil y Colonia Express se les pidió a las empresas los antecedentes de las horas que había trabajado la tripulación antes de esos viajes y se constató que las horas de descanso se habían cumplido. El jerarca dijo que, en general, ese factor no influye en estos accidentes.

A su vez, Flores aclaró que el uso de los cinturones de seguridad en los ómnibus de corta y media distancia es obligatorio para los pasajeros y adelantó que el MTOP está analizando alternativas para hacer cumplir esa norma, tanto con una sanción o con la implementación de una alarma sonora en los cintos.

En la Coordinadora del Interdepartamental que integran los trabajadores están "tratando de regular las horas de descanso y de trabajo", contó Peralta, quien ejemplificó: "En algunas empresas te llaman a las 21 horas para decirte que tenés que salir a las cinco de la madrugada y ahí ya no tenés las ocho horas de sueño".

Las empresas de transporte carretero disponen el tráfico de forma diferente porque no existe una regulación para ello. Es decir, algunas avisan con hasta dos días de anticipación el próximo viaje del chofer y el guarda, pero otras no. "Las disposiciones del tráfico están sujetas a la demanda. No podemos saber con una semana de antelación o un mes lo que va a suceder con el tráfico. Nosotros lo publicamos con 48 horas de anticipación para que el trabajador tenga un orden en su vida, pero no hay regulación. En Turil lo acordamos con el sindicato y lo cumplimos", explicó Suárez.