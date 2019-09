Hoy se casan Justin Bieber y Hailey Baldwin: los detalles de la boda

Justin Bieber y Haley Baldwin contrajeron matrimonio en setiembre del año pasado en Nueva York, pero más allá de esa boda –que fue secreta– la pareja estuvo planeando una ceremonia cristiana más tradicional que se hará este lunes. El cantante pop y la modelo deseaban hace bastante tiempo poder celebrar sus nupcias con sus familiares y amigos, sobre todo en el marco de una unión religiosa dado que ambos son católicos.

Si bien la ceremonia será hoy al atardecer en Carolina del Sur, la pareja viene celebrando desde el fin de semana con sus allegados y los festejos continuarán hasta el miércoles. Entre las caras conocidas que se espera ver en la unión de Bieber y Baldwin se espera la presencia de Katy Perry y Kendall Jenner.

Según informaron medios internacionales, los novios y algunos de sus invitados estuvieron paseando en barcos por el complejo donde será la celebración principal. De hecho, el domingo ofrecieron para 36 amigos y familiares un cóctel dentro de una de estas embarcaciones. Mientras la estrella pop de 25 años se vistió con un pantalón negro y una remera blanca, Baldwin, de 22, eligió un look total white con un vestido corto, un lazo en el pelo y unas sandalias altas.

