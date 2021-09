Hulk escandaliza a Brasil: tendrá un hijo con la sobrina de su expareja

El delantero de Atlético Mineiro Hulk tiene escandalizado a todo Brasil al anunciar recientemente que tendrá un hijo con quien es la sobrina de su expareja.

"Hoy, con el corazón lleno de gratitud a Dios, vengo a compartir con ustedes que por cuarta vez estoy siendo bendecido con un hijo(a) más. Mi corazón se desborda de tanta felicidad y solo puedo decir gracias Dios", posteó en sus redes sociales con una foto junto a Camila Angelo, su actual pareja, y la ecografía.

Hulk tuvo tres hijos con Iran Angelo de Souza: Ian, Tiago y Alice. Estuvieron casados durante 12 años hasta que en octubre de 2019 se hizo pública su relación con Camila, sobrina de Iran.

En setiembre de 2020, Iran dio una entrevista con el diario portugués Récord expresando su decepción con su sobrina.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto. Todo”, expresó.

La tía y la sobrina eran muy unidas

Hulk por su parte, salió en defensa de su nueva pareja grabando un video que hizo público: "Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos. Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada y yo dije: 'No hay problema, me hago cargo'. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada. Fue un accidente y yo como hombre asumí el control", expresó. La relación duró 12 años.

La nueva pareja se casó en marzo de 2020 y ahora esperan su primer hijo que tendrá un curioso parentesco con sus otros hijos.