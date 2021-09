Cavani también es baja ante West Ham y se le acorta el tiempo para llegar en forma a la selección

Edinson Cavani tampoco jugará este miércoles a la hora 16 de Uruguay en Manchester United frente a West Ham por la Copa de la liga inglesa, torneo de segundo orden del que participan 92 equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol inglés. De esa forma, el delantero uruguayo tiene un partido menos para llegar con mejor ritmo a los encuentros de la triple fecha de Eliminatorias del próximo mes, frente a Colombia, Argentina y Brasil.

En la actual temporada, Cavani solo actuó 37 minutos contra el Wolverhampton el 29 de agosto. Esa fue su última aparición después de jugar la Copa América con Uruguay. Luego sufrió una lesión durante un entrenamiento y no volvió a ingresar a la cancha. El club no informó sobre la gravedad de la lesión.

El plantel para este partido es el siguiente: Henderson, Heaton, Wan-Bissaka, Dalot, Lindelof, Jones, Bailly, Telles, McTominay, Matić, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Lingard, Elanga, Sancho, Martial y Greenwood. Tampoco está Cristiano Ronaldo.

AFP

Cavani en acción, con la camiseta 7 que ya no usará más

La semana pasada el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, dijo que esperaba contar este miércoles con el jugador. "Es de esperar que Edinson empiece a entrenar con nosotros después del fin de semana, tal vez el lunes, así que tal vez pueda estar el miércoles. La temporada pasada fue fantástica cuando se puso en forma, pero ha tenido problemas con las lesiones", señaló el entrenador el jueves pasado.

Sin embargo, el Matador tampoco es tenido en cuenta en este encuentro. Desde que llegó al club de los Diablos Rojos el salteño se perdió 18 partidos por inconvenientes físicos.

Próximos partidos del United

Después de este juego, solo le van a quedar tres para llegar con ritmo de partidos al juego de Uruguay contra Colombia, el jueves 7 de octubre en el Gran Parque Central.

Hoy vs West Ham, Copa de Liga

25/9 vs Aston Villa, Premier League

29/9 vs Villarreal, Champions League

02/10 vs Everton, Premier League

No puede debutar con la 21

La vida del salteño en Manchester transcurre en medio de la incertidumbre y presiones como consecuencia de las dificultades que tiene para ganarse un lugar en el equipo titular, al que llegó Cristiano Ronaldo como figura y tuvo que dejarle la camiseta número 7, que había utilizado desde que se incorporó al equipo en octubre de 2020.

Cuando reaparezca será la primera vez con la camiseta 21, su nuevo número en el Manchester.

Cambio de números con Cristiano Ronaldo

El entrenador y Cristiano Ronaldo valoraron el gesto de Cavani de cambiar la camiseta.

Cavani tiene ahora la carga de pelear un lugar en el equipo con uno de los mejores jugadores del mundo y además, el contrapeso de que si viaja a jugar con la selección, al regreso debe hacer 10 días de cuarentena y en ese caso se pierde entre tres y cuatro partidos en cada ventana de selecciones FIFA.

En setiembre no viajó

Por esa razón Tabárez lo liberó en la triple fecha de Eliminatorias que se disputó en setiembre y explicó su decisión: “Si venía Cavani, iba a estar a la orden en estos tres partidos (Perú, Bolivia y Ecuador) en donde se van a jugar tres en ocho días y hay que gestionar la actividad de los futbolistas porque no es fácil jugar tres partidos con tanta significación, partidos de Eliminatorias, es algo duro, y además esa gestión es porque no tenemos experiencia en esto. Es la primera experiencia de jugar tres partidos de Eliminatorias en ese plazo. La cuarentena que tendría que hacer post partidos, ya sabemos cuáles son sus características, en hoteles, no puede entrenar, se aísla de su equipo. ¿Cuál es el panorama que hubiera presentado? La pérdida de lo que ha ganado ahora en cuanto al mejoramiento de su forma. Recién jugó los primeros 40 minutos tras la Copa América y eso lo llevaría a quedar relegado de la posibilidad de integrar el plantel que sigue compitiendo en la Premier y para octubre iba a llegar sin jugar en su equipo y la situación sería peor que la de ahora”.

AFP

Festejando un gol en la Copa América

Además, añadió: “Se quedó en Inglaterra, va a trabajar con su equipo, va a tener la posibilidad de jugar partidos y en octubre, cuando se jueguen nuevas fechas por las Eliminatorias, vendría mucho mejor”.

Ahora Cavani integra la lista de 30 jugadores reservados para la triple fecha de octubre y a raíz de eso, la AUF ya comenzó gestiones con la Cancillería y con la Confederación Brasileña de Fútbol a través de Conmebol para que Cavani no tenga problemas en ingresar a Brasil para el partido del 14 de octubre.

Como para graficar el momento que vive el salteño, en una charla con AUFTV previo al partido frente a Perú por Eliminatorias, el delantero resumió la forma en que vive este momento: "Uno a veces se pone a repasar. Hemos tenido alegrías, pero siempre ha sido bravo. Siempre luché contra el oso (dijo en sentido figurado), y te encontrás con que salís de una, y cuando querés acordar y pensás que se aclara el panorama, ¡cae otra!".

El "oso" al que se refiere Cavani, no es ningún jugador en particular sino los distintos episodios que afrontó en su carrera, que ahora le ponen en el mismo camino que Cristiano Ronaldo.