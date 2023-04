Humberto de Vargas y su salida de Canal 10: "Si hubiera sido con un camarógrafo del canal, ¿pasaba lo mismo?"

El conductor de televisión, Humberto de Vargas, volvió a referirse a su despido de Canal 10 luego de que se viralizaran unos videos en la comisaria por haber sido detenido manejando borracho. De Vargas dijo que sigue sin conocer los motivos de por qué lo echaron pero que cree que fue por ser "Humberto de Vargas".

"Es justamente por la repercusión pública por ser la persona que sos. Entonces yo lo reduzco. Es por ser Humberto de Vargas. Si hubiera sido con un camarógrafo del canal, ¿pasaba lo mismo? Yo te lo contesto, yo lo sé: no. Decime el nombre de un camarógrafo del canal. Vos te exponés a ese tipo de cosas y no podés cometer un error. Ni aún estando enfermo", afirmó en el programa Copiloto de Lujo de VTV.

"La situación que yo protagonicé no es el Humberto que fui toda la vida. Era un Humberto enfermo. Un Humberto en tratamiento médico. Un Humberto con un diagnóstico claro y contundente de un grado 5 de la Facultad en Psiquiatría. Un Humberto medicado. Por un lado salimos todos a levantar la bandera de la salud mental y estamos todos preocupados de como estigmatizamos y todo lo demás y por otro lado damos este ejemplo. No se, me parece que hay un doble discurso", criticó el conductor.

A su vez, señaló que separa a Canal 10 de los directivos actuales de la empresa. "Si hago esa separación y me preguntan por los directivos actuales que tomaron la decisión que tomaron, me sorprendieron, me pareció poco empático. Absolutamente en su derecho", aseguró y agrego:" No sé cuánta de esa gente terminará trabajando en esa empresa. Y yo en en momento se los dije. Pero, a una empresa le asiste el derecho y la razón. Me hubiera gustado saber el motivo. Hasta ahora tengo que deducir que es una espirometría positiva. ¿O se me castiga por ser Humberto de Vargas?", se preguntó.

Actualmente de Vargas está en la pantalla de VTV en tres programas. Conduce el semanario de noticias VTV al día, tiene una columna Memorias en el magazine vespertino Día a día y conduce la edición del mediodía del informativo.