"Recibí peor trato que los delincuentes": Humberto de Vargas habló sobre su despido y su detención

Humberto de Vargas habló de la decisión de Canal 10 de despedirlo tras su detención el pasado mes de julio, cuando fue arrestado por manejar alcoholizado y por desacato. El conductor relató como vivió el fin de su vínculo de cuatro décadas con el canal en el que comenzó y desarrolló toda su carrera televisiva, y en el que al momento de su despido conducía el programa de archivo Vivila otra vez, a la vez que ejercía como una de las voces institucionales.

De Vargas contó a El Observador la semana pasada, en sus primeras declaraciones a los medios tras el escándalo, que fue convocado por el canal el pasado jueves 11 de agosto para una reunión el viernes 12, en la que le comunicaron el despido. "Simplemente me comunicaron que estaba despedido", contó De Vargas. “no es producto de una negociación o de conversaciones previas".

Este fin de semana, De Vargas fue entrevistado por El País, donde agregó que visto en retrospectiva, "que Canal 10 guardara completo silencio sobre el episodio de la detención podía ser una señal de que se venía algo de esto. Pero también podría interpretarse como una intención de proteger a su figura, esperar a que la espuma de la ola baje y más adelante, el año que viene quizás, volver a hablar de poner el programa al aire. Estaba más preparado para lo segundo que para lo primero. Fue un golpazo".

Y agregó: "el programa seguía sin salir y yo me olfateaba un desenlace así. Además, empezaron a sacarme de algunas publicidades, había una intención de borrar la imagen de Humberto de Canal 10".

"Si a cada una de las personas en Uruguay que cometen una falta las van a despedir, se llenará el seguro de paro de gente", dijo De Vargas.

En esa misma entrevista, el comunicador aseguró que no presentará denuncias ni ningún tipo de reclamo por la filtración de videos que lo mostraban discutiendo con la policía dentro de la seccional 14. Sin embargo, habló sobre la filtración y criticó lo sucedido.

"Yo no vi nunca en redes el video de un delincuente mientras era detenido o interrogado, así haya asesinado a un niño de 17 puñaladas. Nunca vi a nadie expuesto de ese modo. O sea, yo cometí un error gravísimo, pero recibí peor trato que el peor de los delincuentes. Me dolió mucho eso. Después lo he ido procesando y lo entendí como parte de reglas del juego. Soy una figura conocida y se sabe que estas cosas pueden pasar", comentó De Vargas.

Camilo dos Santos

Humberto de Vargas en el jugzado

El conductor fue condenado a realizar trabajo comunitario por 18 días. En conversación con El Observador, aseguró que buscará trabajo en los medios dentro de un tiempo. "La verdad es que esto ha modificado absolutamente todo. No tengo prácticamente nada pensado. Tengo que reorganizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida personal: cuestiones económicas, un sinfín de cosas que la verdad todavía no me dan para pensar en un futuro laboral", sostuvo.