Humor por streaming, danza en la rambla y paseos al aire libre: ocho planes para los próximos días

Humor desde el sillón

Maxi de la Cruz es el responsable de inaugurar este ciclo de comedia vía streaming, en el que el público puede comprar tanto la entrada a la presentación con una picada, que le es enviada el día del espectáculo, como solo el acceso al show, que será este sábado 20 a las 21 horas. Aunque para esta entrega solo puede adquirirse la entrada, para la próxima (el 4 de julio con el Tío Aldo) están disponibles ambas opciones. Entradas en Abitab a $600.

Entrevista abierta

Diego Battiste

El psicólogo y analista argentino Gabriel Rolón presenta nuevamente este formato de charla, en esta oportunidad a través de streaming, en el que las temáticas conversados son propuestos por la audiencia. Desde la soledad y los mandatos sociales hasta los celos y la infidelidad son algunos de los temas que se han planteado en este ciclo, que tendrá una nueva edición el viernes 26 de junio, a las 20 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de Abitab, y tiene un costo de $ 940.

Bailar en la rambla

El Espacio de Desarrollo Armónico convoca a los interesados a participar de una clase presencial de armonización y danza al aire libre para disfrutar al atardecer del espacio, la naturaleza y el movimiento. Gabriela Castro, Yvonne Pahlen y Sonia Wolf coordinarán el encuentro, que será el jueves 25 de junio de 17 a 18 y tiene un costo sugerido de $400. Para inscribirse o recibir más información, comunicarse a espacio@espaciodesarrollo.org.uy o al 2410 5304.

Fotogalerías de Montevideo

A medida que la pandemia afloja la presión sobre Uruguay, las actividades al aire libre vuelven de a poco a ser protagonistas. En varios puntos de Montevideo, actualmente, se pueden visitar las fotogalerías a cielo abierto del Centro de Fotografía, entre las que se destaca la de Parque Rodó, dedicada a la muestra Eduardo Mateo, el paso por su tiempo, disponible hasta el 31 de agosto.

Autocines

Los autocines instalados en Montevido continúan su actividad, y este fin de semana ofrecen propuestas para distintos públicos. El cine Aerolife, ubicado en el Aeropuerto de Carrasco, proyectará el sábado la más reciente película del estudio Pixar, Unidos, a las 18 horas; la argentina El robo del siglo a las 20.30 y Bad Boys para siempre, la tercera parte de las aventuras de los policías rebeldes encarnados por Will Smith y Martin Lawrence a las 23.15, y el domingo la nueva versión animada de Los locos Addams a las 18.15 y el clásico Grease a las 20.30. En tanto que el Autocine club proyectará el sábado Unidos a las 18.30, el filme de superhéroes Bloodshot a las 21.15 y la película de terror La cacería a las 23.45 horas. El domingo, la programación incluye la comedia No soy tu mami, a las 18.30 horas, y la biopic de Gilda, No me arrepiento de este amor, a las 21.15 horas. Las entradas se adquieren en los sitios de Life y Movie, respectivamente.

Día internacional del yoga

En el marco del día mundial del yoga, la profesora de esta disciplina e influencer Ticky Yoga –con apoyo de Espíritu Libre– organiza una fiesta yogui por zoom con invitados internacionales. A partir de las 10 horas del domingo 21 de junio, se desarrollarán charlas (la argentina Luana Hervier hablará sobre el amor propio) y clases y, sobre el mediodía, el cierre será con un concierto de Mantras con Miguel Brea de Argentina. Toda la información sobre el evento se puede encontrar en www.tickyyoga.com, a través del Instagram @ticky_yoga o por el correo electrónico hola@tickyyoga.com

Estaciones de reciclaje

Para contrarrestar la posible acumulación de residuos domésticos durante la emergencia sanitaria, el sábado 20 y el domingo 21 de junio funcionarán dos estaciones para llevar residuos reciclables. La iniciativa parte de la empresa ReAcción, que trabaja en temas de sustentabilidad y ahora instalará dos puntos de recolección y clasificación de residuos abiertos al público el próximo fin de semana de 10 a 17 horas. Una estación estará en Platerán (camino Carrasco 6264) y otra en Abito (Brazo Largo 3635).

¿Puede el amor ser feminista?

Gentileza Tamara Tenenbaum

“Más allá de la pandemia –aunque nos cueste recordarlo– el feminismo puso en jaque la manera tradicional de amar, rompió mitos del amor romántico y nos arrojó a la incertidumbre de lo impredecible de los vínculos amorosos y afectivos. ¿Puede el amor ser feminista?”, anuncia en su cuenta de Twitter la socióloga argentina Victoria Freire. Para abordar ese entramado, Freire tendrá una charla por Instagram Live con la licenciada en Filosofía, escritora y periodista argentina, Tamara Tenenbaum. El encuentro virtual es este viernes 19 de junio a las 19 horas y se puede seguir a través de las cuentas de cualquiera de las dos: @tamtenenbaum y @vicki_freire, y posteriormente en sus redes.