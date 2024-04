El hijo de María Amuchástegui recordó la historia de su madre, la primera "cancelada" de los medios argentinos

En los años '80, la programación matutina de la televisión estaba mayormente dedicada a los programas infantiles, mientras que los adultos solían sintonizar el noticiero del mediodía, los almuerzos de Mirtha Legrand o alguna telenovela como "Amo y señor", que curiosamente se emitía al mediodía. Sin embargo, María Amuchástegui logró cambiar los hábitos de miles de televidentes con su ciclo "Buen día, María", que no solo los hizo encender el televisor varias horas antes, sino que también los motivó a comenzar el día ejercitándose junto a ella.

En aquel entonces, era difícil encontrar a algún argentino que no la conociera, ya que además de su exitoso programa, Amuchástegui era la figura principal en la apertura de otro programa popular de la época: "Mesa de noticias". En esta producción creada por Juan Carlos Mesa, la estrella del fitness mostraba su destreza en otra de sus pasiones: el baile. Mientras los créditos del programa se desplazaban por la pantalla, se la veía recorriendo la redacción, bailando tap.

Nada hacía pensar que una personalidad tan querida por los televidentes pudiera ser "cancelada". Sin embargo, sucedió. Todo comenzó con un chiste que fue tomando fuerza y ​​se difundió rápidamente como si fuera verdad.

En uno de los episodios de "La Noticia Rebelde", Jorge Guinzburg, Adolfo Castelo, Nicolás Repetto, Carlos Abrevaya y Raúl Becerra afirmaron que la conductora había tenido un "accidente" mientras grababa su programa: supuestamente, durante uno de los ejercicios, había emitido un flatulencia.

A pesar de que en varias ocasiones ella afirmó que el incidente nunca había ocurrido y con el tiempo algunos conductores del programa aclararon que se trataba de un chiste, nuevas versiones de personas que aseguraban haber presenciado el supuesto incidente se fueron sumando con el paso del tiempo. Así, la mentira se convirtió en "realidad" y la mujer que había logrado influir en las costumbres de los argentinos se convirtió en objeto de burlas y hostigamiento, hasta que finalmente desapareció de los medios.

Han pasado muchos años desde aquel momento. Recién esta semana, Juan José Alberdi, el hijo de la conductora, decidió romper el silencio y revelar cómo vivieron la situación en privado y cómo el acoso se extendió a él. Durante una entrevista con Matías Vázquez en el programa "Socios del espectáculo", Alberdi expresó: “Era muy pequeño. El programa de mi mamá venía de los años 80. No sé cuántos puntos de rating alcanzaba por la mañana, pero era un segmento que hasta ese momento no era considerado importante por los canales. Con ella, todas las personas se levantaban y hacían gimnasia".

“Dado que la información no se difundía tan rápidamente como hoy en día, que es instantánea y directa, los temas a veces no llegaban tan rápido, pero cuando lo hacían, se quedaban en el tiempo. Las noticias duraban mucho más que ahora. Entonces, las burlas duraron un poco más", explicó Alberdi. En este caso, duraron décadas. Tanto es así que cuando él comenzó la escuela secundaria, se convirtió en blanco de las burlas. “En la secundaria, el acoso y el hostigamiento eran parte de la vida cotidiana. Era la ley de la jungla. Fue muy difícil. En ese momento, siendo joven, uno no sabe cómo manejarlo", reveló.

“Yo hablaba mucho con ella, pero me decía: ‘Bueno, no les des bola. Reíte y los vas a desarmar. Porque si te reís, les quitas el poder’. Ese fue uno de los mensajes más hermosos que me dejó mi mamá. Poder mirar hacia adelante y no engancharme”, aseguró Alberdi.

A pesar de que aquella “broma” terminó por marginarla del ámbito mediático, ella nunca sintió rencor hacia los conductores de "La Noticia Rebelde", según relató Alberdi. “Lo que ella me mostraba, y también mostraba a los demás, es que era una mujer que manejaba la situación con gran dignidad. Recuerdo entrevistas que le hicieron en programas como Caiga Quien Caiga o cuando participó en La biblia y el calefón, el programa de Jorge Guinzburg, quien supuestamente inició el rumor, y lo hizo con alegría y vitalidad...”, indicó.

“Por qué lo hicieron sigue siendo un misterio, pero es cierto que ella tenía un peso significativo en un medio difícil. Lo que yo veo en ella es que luchó solo por ser mujer; debido a su clase social, tuvo que enfrentar ciertos obstáculos. Pero fue una mujer influyente”, afirmó Alberdi.

Las últimas apariciones de Amuchástegui en los medios fueron como invitada en programas como Sábado Bus o Cuestión de Peso, además de su participación en la comedia Graduados, cuya trama transcurría en parte en los años ochenta. En 2017, fue internada en el Sanatorio de La Trinidad debido a complicaciones de un cáncer de pulmón diagnosticado anteriormente, y falleció mientras estaba en el centro de salud después de sufrir un accidente cerebrovascular.