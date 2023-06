Ideas para gestionar las peleas de nuestros hijos

Por Federica Cash

Cada vez que preguntamos a las mamás sobre aquellos temas que más las desafían en la crianza, la pelea entre hermanos está en el top 3. Y es que cuando se tiene más de un hijo, es muy común que aparezcan conflictos entre ellos, que denotan su búsqueda por su lugar y la atención de los padres.

Gran parte de las veces, los adultos somos quienes acentuamos el conflicto sin darnos cuenta, al actuar de jueces y otorgar la razón a alguno de nuestros niños. Lo que provoca que quien no la reciba, quede disconforme y su enojo escale.

Debemos admitir que rara vez vemos la película completa de lo que sucede; solemos intervenir, culpabilizando a quien perdió la razón y traspasó los límites, sin dar la oportunidad de hablar para que cuente qué lo molestó o por qué pasó ese límite.

No es fácil. Hay actitudes que rompen nuestros ojos y nos sale lo automático sin pensar: el grito, la penitencia, la frustración, etc., etc. Y no hay vuelta; el trabajo principal es sobre nosotras mismas. Sobre la capacidad de generar un espacio que nos permita tomar decisiones cuando nos vemos tomadas por la emoción, algo recurrente cuando nuestros hijos se pelean.

Para que el clima mejore y las peleas disminuyan, basadas en los fundamentos de la Disciplina Positiva que tanto nos gusta difundir, tenemos algunas ideas para darte.

¿Cómo podemos promover la cooperación entre nuestros hijos y no la competencia?

1. Darles el tiempo y el espacio para que resuelvan sus propios conflictos, sin interferencia. ¿Cuándo intervenir? Solamente si se solicita o si se transgreden los límites (como pegar o decir cosas feas, algo común entre los niños que aún no han desarrollado la autorregulación). Por supuesto que no estamos hablando de niños pequeños; sin duda ellos necesitan siempre de nuestra gestión.

2. ¿Cómo intervenir? Tratar de mantenernos imparciales. Dando la oportunidad de escuchar ambas versiones, mostrando empatía, validando emociones y siendo firmes con los comportamientos. Podemos decir algo así como, «te entiendo, en tu lugar me hubiese sentido igual. Sólo acordate que en casa, no hablamos así, o no pegamos», por ejemplo.

3. Y tercero, encontrar el momento justo para hablar. Muchas veces los niños no están prontos para escuchar (y nosotras tampoco) en estados de alta emocionalidad. A veces es conveniente separar a los hijos para que cada uno encuentre su calma para después sí, retomar.

Ayudarlos a gestionar sus peleas es clave para la vida. Los niños están en proceso de aprender habilidades, no lo saben todo. Así que abrite a escucharlos y a comprenderlos. Difícilmente, de adultos, se acuerden de los conflictos; de lo que no se van a olvidar es de cómo los miramos, ayudamos y acompañamos, sobre todo, cuando se equivocaron.